Nå vil han vise at han er god nok for MFK

Emil Varhaugvik Breivik fortsetter å imponere på utlån i Raufoss. Tirsdag senket han Kjetil Rekdal og Tobias Svendsens HamKam.

22 minutter siden

Etter å ha vært tilbake i MFK under deler av oppkjøringa, ble det bestemt at gossingen skulle returnere til OBOS-klubben i 2020, hvor han også hadde vært i de siste månedene av 2019. Samtidig skrev han kontrakt med Molde Fotballklubb ut 2022. Han er blitt en stadig viktigere brikke for laget som tirsdag kveld tok et langt steg unna nedrykksstriden.

I går ble nemlig HamKam slått på bortebane.