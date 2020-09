Her er Espejord på plass i Tromsø: Tar lønnskutt for å skyte TIL opp i Eliteserien

Runar Espejord (24) er klar for TIL på lån ut årets sesong. Det koster ham en god del penger.

22. sep. 2020 12:19 Sist oppdatert nå nettopp

– Runar er en flott fyr som er veldig glad i TIL. Det positive med dealen her er at han er veldig tydelig på at «dette vil jeg», han har lyst til å komme hjem og spille for TIL. Det gjorde at vi har strukket oss så langt vi kan, og i tillegg har han selv gått ned en del i lønn, sier daglig leder Kristian Høydal til iTromsø.

Klokken 11.38 landet spissen på Tromsø lufthavn Langnes. Espejord ville ikke si så mye der.