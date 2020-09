Ødegaard ble byttet ut. Så snudde Real Madrid kampen.

Martin Ødegaard startet, men ble byttet ut midtveis.

Martin Ødegaard startet mot Real Betis lørdag kveld. Angel Fernandez / AP

26. sep. 2020 23:01 Sist oppdatert nå nettopp

REAL BETIS - REAL MADRID 2–3

Martin Ødegaard var langt fra sitt beste og ble byttet ut ved pause da Real Madrid lå under mot Betis. Lagkameratene vendte til 3-2-seier.

– Han fikk ikke utrettet veldig mye, det er beintøft om plassen i Real Madrid, sa TV 2-kommentator Marius Skjelbæk.

Betis snudde kampen etter et tidlig baklengsmål til 2-1-ledelse etter to situasjoner der Ødegaard var nærmeste spiller for henholdsvis pasningslegger og målscorer.

Nordmannen startet i tierrollen mens Luka Modric satt på benken, men greide ikke å sette preg på kampen offensivt som når han er på sitt beste.

Etter pause gikk det meste galt for Betis. Real Madrid fikk 2-2-målet på et selvmål av Emerson, som senere ble utvist. Sergio Ramos ble matchvinner med en sylfrekk panenkastraffe etter at Marc Bartra snublet og traff ballen med armen i en duell med Borja Mayoral .

Den regjerende seriemesteren dominerte etter utvisningen og hadde store sjanser til å vinne enda klarere. Betis hadde full poengpott og null baklengsmål før lørdagens kamp, men greide ikke å hindre at Real Madrid tok sin første seier.

Ødegaard spilte ingen stor kamp før pause. MARCELO DEL POZO / Reuters

God start

Real Madrid fikk en god start i Sevilla og kom til flere store sjanser det første kvarteret. Federico Valverde styrte inn ledermålet i det 14. minutt etter flott forarbeid av Karim Benzema. Franskmannen herjet med Alex Moreno og endte med å slå inn fra dødlinja. Ved nærmeste hjørne av femmeteren fikk Valverde tåa på ballen.

Minuttet etter burde det stått 2-0. Benzemas innlegg ble klarert rett ut til Sergio Ramos, som var alene med nesten hele målet å sikte på. Skuddet gikk svakt til side for mål.

Betis-stjernen Sergio Canales hadde allerede rukket å vise seg fram med et innlegg til Joaquin som tvang keeper Thibaut Courtois til en kjemperedning, og han var sentral da hjemmelaget vendte kampen.

I det 35. minutt slo Joaquin et hjørnespark skrått ut til Canales. Ødegaard nådde ikke ut i press, og han fikk slå et innlegg som midtstopper Aissa Mandi stanget i mål etter å ha knust Raphaël Varane i lufta.

To minutter senere sto det 2-1. Canales leverte en flott crossball til Nabil Fekir, som spilte inn til William Carvalho. Ødegaard var nærmeste motspiller, men han greide verken å blokkere skuddet eller forstyrre Betis-spilleren tilstrekkelig til å hindre at han skjøt i mål ved stolpen.

Ramos avgjorde med en sylfrekk straffe. MARCELO DEL POZO / Reuters

Byttet og snudde kampen

Real Madrid-trener Zinedine Zidane sendte Luka Modric innpå for en småskadd Toni Kroos rett før pause og byttet ut Ødegaard med Isco før 2. omgang startet.

Allerede i det 48. minutt var gjestene fra hovedstaden a jour. Etter et flott angrep regissert av Benzema og Valverde la Dani Carvajal inn fra høyre. Ballen var på vei mot Benzema inne i feltet, og i forsøket på å klarere sendte Emerson den i eget mål.

Emerson ble vertenes ulykkesfugl. Midtveis i 2. omgang ble han sendt av banen med rødt kort etter VAR-dømming. Luka Jovic så ut til å være offside da han ble spilt gjennom, men VAR kom til at han ikke var det. Da ble det i stedet rødt fordi Emerson brukte ulovlige midler mot ham rett utenfor 16-meterstreken.

Ramos sendte frisparket noen centimeter utenfor krysset, men stopperkjempen skulle bli matchvinner likevel.