Ingve Bøe: Dette må Viking forbedre til Aberdeen-kampen

BLOGG: Viking har tuktet bedre lag enn det skottene kommer med, skriver Ingve Bøe.

Det kan konstateres at det svingte reelt mot KBK. I en tivolikamp preget av diskuterbare dommeravgjørelser, vaklevorent forsvarsspill, samt glitrende offensive enkeltmannsprestasjoner, trakk våre menn til slutt det lengste strået. Det kunne fort blitt omvendt.

Viking gikk i strupen på et gjerrig hjemmelag og ble belønnet med et tidlig dødballmål. En presist slått corner av Yann Erik de Lanlay ble omsatt i nettmaskene av Veton Berisha. At ballen berørte noen interessante kroppsdeler på vei mot mål tas med stoisk ro. Bevegelsene i boksen gjorde hjemmelaget svært svimle og vår storscorer fikk et hav med plass på bakre stolpe. Dermed kan KBK bare laste seg selv.