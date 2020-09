Steinar Pedersen ferdig i Arendal: – Var ikke forent om hvilken retning det skulle ta

– Det er klubbens ønske å prøve noe annet, sier Arendals daglige leder.

Steinar Pedersen skal ikke trene Arendal Fotball lenger. Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

16. sep. 2020 15:15 Sist oppdatert nå nettopp

Arendal Fotball skriver på sine nettsider at klubben er enig med Steinar Pedersen om at han fratrer som hovedtrener med umiddelbar virkning.

«Arendal Fotball takker Steinar Pedersen for hans store innsats for klubben» heter det i meldingen.

Til Fædrelandsvennen sier Pedersen at prosessen har vært ryddig, men at han er skuffet over at man ikke har lyktes resultatmessig.

– Det er skuffende at man sammen med spillergruppa og øvrig trenerteam ikke har klart å være stabile nok til å skaffe de resultatene som har vært forventet. Det er selvfølgelig kjedelig når man legger ned så mye hardt arbeid og systematisk jobbing, sier Pedersen til Fædrelandsvennen.

– Når en da ikke klarer å få det til sammen, så er mekanismene i fotballen slik at det ofte er treneren som får skylden, sier han.

— Klubbens ønske

45-åringen overtok trenerjobben sommeren 2018, etter at han måtte gå fra jobben som Start-trener høsten 2017. Han svarer følgende på om han ønsket å fortsette:

– Det er en mye større diskusjon. Vi var ikke helt forent om hvilken retning dette skulle ta. Hva som må til og hvordan det skal drives for at klubben skal nå de målene den har satt seg. Så det er vanskelig å svare på, sier Pedersen.

Han ønsker ikke å gå inn på sine tanker om Arendal Fotball og hva som har gått galt, men sier at man rent sportslig den siste tiden har slitt å bikke kampene i sin favør.

– Vi kom godt i gang med to seiere. Så fortsatte vi på mange måter å prestere bra, men det er detaljer i kampene som blir avgjørende. Det handler om effektivitet, kvalitet og situasjoner som gjør at vi gir fra oss en del poeng unødvendig, sier Pedersen.

Til Fædrelandsvennen sier daglig leder Bård Sterk-Hansen at klubben har bestemt seg for å gå andre veier.

– Han var på utgående kontrakt, og etter en evaluering bestemte klubben seg for ikke å reengasjere han utover 2020. Da tenker man at man vil prøve noe nytt de siste kampene, sier Sterk-Hansen.

Steinar Pedersen på Arendal-trening i fjor sommer. Andreas Hopen

– Det er klubbens ønske å prøve noe annet, bekrefter han.

3–1-tapet mot Asker i helga ble hans siste kamp i trenerstolen. Klubben ligger på sjetteplass, med ti poeng opp til Vard Haugesund på opprykksplass. Laget står med en seier på de siste sju kampene.

– Steinar har gjort en kjempejobb fra han kom inn i 2018. De avsluttende samtalene har forløpt veldig fint. Steinar er en kjernekar, sier Arendals daglige leder.

Risholt leder laget

Han sier de vil komme tilbake i løpet av onsdagen med hvordan trenerkabalen nå skal løses, men at det «ikke kommer noen store overraskelser».

Roger Risholt har vært Steinar Pedersens assistenttrener. Overfor Agderposten opplyser klubbeledelsen at han trolig leder laget mot Notodden lørdag.

Pedersen sier han nå skal bruke tiden framover på å finne ut hva han skal gjøre.

– Man lærer alltid i livet og i fotballen. Jeg skal bruke dette for alt det er verdt ved neste korsvei. Nå handler det om å se hvilke muligheter man har og hva som blir det riktige å gjøre, sier Pedersen, som ønsker å fortsette å jobbe med fotball.

Saken oppdateres