Tomas (27) spiller for Gutans opprykksrival: – Klart alle spillere fra Tromsø ønsker å spille for TIL

Tomas Kristoffersen (27) er mest opptatt av å klare opprykk med Sogndal.

Nå nettopp

Midtbanespilleren fra Tromsø har hatt en strålende sesong for Sogndal, som ligger som nummer to i 1. divisjon etter halvspilt sesong, kun to poeng bak serieleder TIL.

Men noen retur til hjembyen med det første tviler Kristoffersen på.