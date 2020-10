Ingebrigtsen med forkjølelsessymptomer – Horneland leder Brann-treningene

Brann-trener Kåre Ingebrigtsen venter på svar på en koronatest før han kan vende tilbake til Brann Stadion. Assistent Eirik Horneland leder laget fram til det.

Kåre Ingebrigtsen sliter med sykdom. Foto: Marit Hommedal

– Kåre har meldt fra om at han har milde forkjølelsessymptomer. Med tanke på situasjonen vi står i med koronaviruset, tar vi ingen sjanser opp mot spillergruppen. Han testet seg onsdag morgen, og fram til han har fått et negativt svar tilbake, holder han seg borte fra stadion og treninger, sier lege i Brann, Magnus Myntevik, til klubbens nettsted.

Den nylig ankomne assistenttreneren Eirik Horneland leder treningene fram til Ingebrigtsen er tilbake. Horneland ble presentert som Brann-assistent for under to uker siden.

Brann ligger fem poeng bak over kvalifiseringsplassen i Eliteserien og har ikke vunnet på de sju siste kampene.