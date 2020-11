For to år siden var han langt nede. Nå er han en av de heteste spillerne i Molde

Ellingsen scoret drømmemål mot Arsenal. Men egentlig hadde han tenkt å sentre til Ohi Omoijuanfo.

Martin Ellingsen er en svært allsidig fotballspiller. Nå har han blitt goalgetter i tillegg. Fredrik Hagen, NTB

Nå nettopp

Martin Ellingsen er brennhet om dagen. 25-åringen har lenge vært en betrodd mann i MFK. De to siste sesongene har han fått stor tillit i ulike posisjoner, og nå har han i tillegg plutselig begynt å score mål på rekke og rad. Ikke minst banket han inn ledermålet mot Arsenal.

– Jeg er ikke så vant til å score, så det er like artig hver gang. Det var selvfølgelig ekstra artig mot et så stort lag. Jeg følte at det ga oss en «boost», og det var synd at det ikke holdt til pause. Men det gikk som det gikk. Vi falt litt sammen etter hvert og da ble det vanskelig.