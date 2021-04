Nå står Solskjær fjellstøtt i alt han gjør

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United spilte 0–0 borte mot Leeds søndag. Foto: PETER POWELL, REUTERS

OM FOTBALL: Ole Gunnar Solskjær (48) fremstår mer og mer som en manager av stort format.

Leeds-Manchester United 0–0

Vi har stemplet Solskjær som «verst når det gjelder» og antydet at «han kanskje ikke er et geni».

Rett skal være rett: De bokstavene står seg dårlig i dag.

Under massivt press, og etter mye kritikk, har nordmannen klart å bygge et Manchester United-lag som er klar for å kjempe om pokaler.

Og han sier de riktige og nødvendige tingene utenfor banen.

Solskjær står fjellstøtt etter en av de mest dramatiske ukene i britisk fotballhistorie.

Fakta Neste kamper Manchester Uniteds neste kamper: 29/4: Roma hjemme (Europa League) 2/5: Liverpool hjemme (Premier League) 6/5: Roma borte (Europa League) 9/5: Aston Villa borte (Premier League) 11/5: Leicester hjemme (Premier League) 15/5: Fulham hjemme (Premier League) 23/5: Wolves borte (Premier League) * Europa League-finalen spilles i Gdansk 26. mai. Vis mer

24 på rad uten tap

Nå skal det sies at det første Premier League-møtet med Leeds på Elland Road siden 2003, aldri ble noen fest.

To sterke defensiver ga få store sjanser. 0–0 var ikke gull, men det rokker likevel ikke ved det faktum at Solskjærs United-lag har tatt store steg.

24 bortekamper på rad i Premier League uten tap er kruttsterkt.

Nå er det kun syltynn teori som kan hindre Solskjær i å lede klubben til Champions League for andre året på rad, som den første manageren etter at Sir Alex Ferguson trakk seg tilbake i mai 2013.

Hjemme sitter fansen og applauderer at United de siste månedene har spilt den beste fotballen siden Fergusons velmaktsdager: Angrepsrettet fotball med et forholdsvis fremtidsrettet mannskap er «The United Way».

Han gjør det med en spillergruppe som på papiret er svakere enn Pep Guardiolas Manchester City og Jürgen Klopps Liverpool.

Solskjærs Manchester United blir trolig nummer to i Premier League.

Det gir ingen pokal, men det er et likevel et klart svar på det flere etterlyste i høst: Progresjon.

Leeds-manager Marceloa Bielsa var skuffet over bare ett poeng hjemme mot Manchester United. Foto: Peter Powell, AP

Supportere i opprør

I tillegg til kampforberedelser mot Leeds, måtte Solskjær håndtere massive supporterprotester mot klubbens amerikanske eiere etter det famøse forsøket på å bryte ut i en egen superliga. Manchester Uniteds eiere og klubbdirektør Ed Woodward spilte en sentral rolle i det forsøket, til enorme protester blant alle dem som legger alle sparepenger i å følge klubben: Supporterne.

Hvor mye skulle Solskjær støtte supporterne? Hvor hardt skulle han gå ut mot eierne som betaler hans lønn?

Det er en hårfin balansekunst, men Solskjær sa akkurat det mange følte etter de turbulente dagene.

På den obligatoriske pressekonferansen før kamp var Solskjær tydelig på hva hans tolkning av idrett er.

Noe han utdypet i et lengre intervju med TV2:

«Jeg er fullstendig mot en sport der man vet på forhånd at det gjør ingenting hvordan vi presterer i år, fordi vi kan gjøre det til neste år. Den der draftingen i USA, at du vil gjøre det dårlig fordi du kommer øverst på draftingen og får de beste spillerne til neste år, det er imot mine prinsipper som sportsmann».

Så enkelt, så vanskelig.

Nå trenger han en pokal

Solskjær var supporternes favoritt som spiller. Nordmannens legendestatus gjorde nok at han fikk mer tid enn andre nye managere kanskje ville fått. Nå har han også gjort seg fortjent til å hylles for sine evner som manager.

Og kanskje kan Solskjær bli nøkkelen i det som ligner en brytningstid for klubben, med større polarisering mellom supportere og amerikanske eiere, der det blir stadig økt fokus på skillet mellom butikk og sport.

Summen av det nordmøringen gjør minner mer og mer om en manager av stort format.

Men han er ikke helt der enda.

Manchester United og Solskjær trenger en pokal. De har ikke vunnet noe som helst etter at José Mourinho ledet klubben til seier i Europa League i mai 2017.

Fire år er lenge i fotball, spesielt i en klubb som skal hente pokaler jevnlig – helst hver eneste sesong.

De vinner ikke noe hjemme i England denne sesongen, heller.

Men de kan gjøre det i Europa.

Torsdag venter Roma hjemme på Old Trafford i det første semifinalemøtet i Europa League.

Manchester United er favoritter i turneringen, og om en drøy måned kan vi oppleve den første nordmannen som løfter en pokal i Europa som trener.

Men det er bare et steg på veien dit Manchester United vil: Vinne Premier League igjen, en tittel de bør gå for allerede neste sesong.

Solskjær skal gjøre det på Fergusons måte. Hele tiden fremoverrettet. «The United Way».