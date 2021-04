Styreleder og daglig leder i Start En Drøm trekker seg

Robin Reed og Christopher MacConnacher trekker seg. Det bekrefter Start i en pressemelding.

Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

19. apr. 2021 17:19 Sist oppdatert nå nettopp

– Med henvisning til e-post sendt mine kollegaer i Start En Drøm AS-styret for noen uker siden vil jeg derfor orientere om at jeg fratrer stillingen som styreleder i Start En Drøm AS med umiddelbar virkning. Jeg har dessverre ikke anledning til å ta et nytt år grunnet en krevende familiesituasjon samt forpliktelser til øvrige virksomheter jeg er involvert i. Styret vil innen kort tid annonsere en ny styreleder, skriver styreleder i Start En Drøm, Robin Reed i en pressemelding mandag ettermiddag.

Også Christopher MacConnacher, som har vært daglig leder i selskapet, velger å gå.

– Det er uenighet om veien videre. Derfor har jeg nå besluttet å trekke meg med umiddelbar virkning. Dette har selvfølgelig vært en vanskelig beslutning, sier MacConnacher i pressemeldingen.

MacConnacher gikk inn som daglig leder Start en Drøm AS etter at Christopher Langeland trakk seg som arbeidende styreleder i samme selskap i begynnelsen av mai i fjor.

I utgangspunktet var det fem investorer som gikk inn i Start sommeren 2017. Per i dag står Kjetil Aasen tilbake som det eneste aktive styremedlemmet. Han er også den som har bidratt med mest midler i Start-kassa.

Verken Reed, MacConnacher eller Kjeti Aasen har foreløpig svart våre hendvendelser.

Andreas Nielsen er nyvalgt styreleder i IK Start. Han er ordknapp når Fædrelandsvennen når ham mandag ettermiddag.

– Vi skal ha et møte mellom styrene i morgen, sier Nielsen.

Reed skriver i pressemeldingen at tidspunktet å gi seg på er passende med tanke på Starts økonomi.

– Det har vært givende å jobbe med klubben i mitt hjerte. I perioden har det vært mange store utfordringer og gjennom godt samarbeid så har vi loset klubben gjennom et krevende utgangspunkt og korona, snudd et stort underskudd i 2019, til et marginalt positivt driftsresultat i 2020. Klubben er nå også praksis gjeldfri. Vi er i tråd med vår handlingsplan som er godkjent av NFF.

Fædrelandsvennen har vært kjent med at det har samarbeidsproblemer mellom klubb og investorer. Fædrelandsvennen har tidligere skrevet om det som har blitt opplevd som innblanding i sportslig avdeling.

Uklare roller mellom ansatte og investorer ble også et punkt på klubbens årsmøte forrige torsdag. Det ble blant annet besluttet at klubben skal ansette daglig leder. Et eget utvalg foreslå en ny organisasjonsplan, som ble vedtatt.

«Utvalget har vært samstemt på at det er nødvendig å få aksept for en rekke endringer i organisasjonsplanen, om virksomheten START skal lykkes fremover både sportslig og forretningsmessig.

Samtidig ble Andreas Nielsen, som tidligere har vært kritisk til investormakten i Start, valgt til ny styreleder.

Saken oppdateres