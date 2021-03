RBK-stjernen ble tatt ut til landskamper. Mot Belize og St. Lucia

Emil Konradsen Ceïde har en pappa fra Haiti. Det har fotballforbundet i landet også fått med seg.

Emil Konradsen Ceïde ble kontaktet av landslagssjefen på Haiti. Foto: Kim Nygård

40 minutter siden

– Jeg ble oppringt av den haitiske landslagstreneren i går. De hadde tenkt å ta meg ut i troppen til de kommende VM-kvalifiseringskampene, sier Emil Konradsen Ceïde.

Det har sett meget bra ut for RBK-vingen etter at Åge Hareide flyttet ham over på høyre kant i vinter. Og tydeligvis har ryktene Ceïdes prestasjoner nådd helt til Karibia.