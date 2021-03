Messi-rakett til ingen nytte – Barcelona røk ut av Champions League

(Paris Saint-Germain - Barcelona 1-1, 5-2 sammenlagt) En rakett i krysset skulle starte Barcelonas utrolige opphenting, men da Lionel Messi (33) selv bommet på straffe, sluknet kvartfinale-håpet for spanjolene.

Argentineren kunne sendt Barcelona opp i 2–1 og 3–5 sammenlagt på overtid av den første omgangen i Paris, men Messi satte i stedet straffesparket rett i kneet på målvakt Keylor Navas og ballen gikk via tverrliggeren og ut.

Og i stedet for at argentinerens kanonscoring minutter tidligere skulle bli starten på et lite mirakel, så stanget Barcelona mot PSG-muren resten av oppgjøret uten å få uttelling.

Dermed er de franske stjernene videre til kvartfinale, mens Barcelona for første gang siden 2007 ikke tar seg videre til kvartfinale i turneringen.

Exiten i kvartfinalen med 2–8 sammenlagt mot Bayern München i fjor, endte med sparken daværende Barcelona-manager Quique Setién.

Ifølge statistikk-kontoen Gracenote Live, er det også første gang siden 2006 at kvartfinalene i Champions League går uten Cristiano Ronaldo eller Lionel Messi.

Etter 0–4-tapet hjemme på Camp Nou i det første oppgjøret mot PSG, måtte Barcelona frem i banen på besøk i Paris og gjestene var meget friske fra start onsdag kveld.

Spesielt Ousmane Dembéle var mye på farten i åpningen der Barcelona presset og spilte seg til flere store muligheter – uten tellende resultat på måltavlen.

FORTVILTE: Lionel Messi misset fra straffemerket på overtid av den første omgangen. 1 av 4 Foto: Christophe Ena / AP

I stedet var det hjemmelaget som fikk uttelling etter en halvtimes spill.

Mens Barcelona-keeper Marc André ter Stegen enkelt plukket et innlegg fra Layvin Kurzawa, gikk PSG-spiss Mauro Icardi i bakken inne i feltet og skrek.

TV-bildene viste at midtstopper Clement Lenglet tråkket på spissens hæl og dommer Anthony Taylor dømte straffespark etter en kikk på sin monitor på sidelinjen.

Straffesparket klinket Kylian Mbappé utagbart i krysset. Det var det franske supertalentets 25. scoring i Champions League-karrieren hans.

Med sine 22 år og 80 dager, er Mbappé den yngste spilleren til å nå 25 scoringer i europacupens historie, ifølge statistikk-kontoen MisterChip på Twitter.

Den tidligere rekordholderen var også på banen i Paris denne kvelden, og bare seks minutter etter Mbappés perlescoring, ville Lionel Messi også vise seg frem.

Fra 30 meter, nærmest stillestående, klinket argentineren til og ballen fór som en rakett forbi Keylor Navas og opp i krysset.

Før den første omgangen var over, kunne argentineren snudd oppgjøret for gjestene, men i stedet kom det uvanlig svakt straffespark fra hans side.

Til tross for intenst press i den andre omgangen, stanget spanjolene mot veggen og det ble aldri noen reprise av den utrolige snuoperasjonen som forbløffet Fotball-Europa i 2017.