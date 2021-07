Fikk bare fire dager ferie – nå er stjerneskuddet OL-klar

Herrefotball i OL er ikke sett på som det mest prestisjetunge, men flere nasjoner sender store stjerner til Tokyo. Det vekker harme blant klubbene.

NY TITTELJAKT: Pedri gråt sine modige tårer da Spania røk ut for Italia i semifinalen i EM. Får han sin revansj under OL i Tokyo?

På herresiden har landslagene kun mulighet til å ta med seg tre spillere over 23 år. Det gjør at mange ser på OL som mindre attraktiv, men for Lionel Messi og Neymar rager OL-gullene de vant i henholdsvis 2008 og 2016 høyt.

En som ville være med i Tokyo er Liverpools Mohamed Salah. Han så lenge ut til å bli den største stjernen, men 29-åringen ble nektet å dra av Premier League-klubben, som nødig ville miste toppscoreren under hele sesongoppkjøringen.

– Salah ville spille for oss under OL i Tokyo. Han har kommunisert dette direkte til meg, og jeg gjorde mitt ytterste for å ta ham med. Han var en nøkkelspiller i mine planer for OL, men Liverpool nektet, sa Egypts fotballsjef, Ahmed Megahed, til BBC Sport Africa i juni.

FIKK NEI: Mohamed Salah (t.v.) har aldri lagt skjul på at han setter det å representere hjemlandet sitt høyt. Det får han ikke muligheten til i OL.

De spanske semifinalistene fra EM er laget som på papiret satser hardest på OL. Blant dem som er med er stjerneskuddet Pedri, som stort sett spilte alt av minutter under EM. Han var oppløst i tårer etter semifinaletapet – på straffer – mot Italia, nå drømmer han om OL-gull.

Fakta DISSE ER MED Nasjonene som skal delta i OL-fotballen på herresiden er: Egypt, Elfenbenskysten, Sør-Afrika, Australia, Saudi-Arabia, Sør Korea, Frankrike, Tyskland, Romania, Spania, New Zealand, Brasil, Argentina, Honduras og Mexico. Disse har kvalifisert seg via diverse U23-mesterskap. I Europa blir det bestemt hvem som skal delta via U21-EM. Av de største stjernene finner vi flest i Spania: Pedri (BarcelonaI, Eric García (Barcelona), keeper Unai Simon (Athletic), Oscar Mingueza (Barcelona), Pau Torres (Villarreal), Marco Asensio (Real Madrid), Dani Ceballos (Arsenal), Dani Olmo (RB Leipzig) og Mikel Oyarzabal (Real Sociedad). Fra Premier League: Evertons Richarlison (Brasil), Arsenals Gabriel Martinelli (Brasil), Aston Villas Douglas Luiz (Brasil), Brightons Alexis Mac Allister (Argentina), Burnleys Chris Wood (New Zealand), Evertons Niels Nkounkou (Frankrike), Manchester Citys Daniel Arzani (Australia), Manchester Uniteds Eric Bailly (Elfenbenskysten) og Amad Diallo (Elfenbenskysten), samt West Hams Winston Reid (New Zealand). Andre navn som er verdt å nevne er Dani Alves fra São Paulo og den franske duoen Andre-Pierre Gignac og Florian Thauvin fra Tigres i Mexico. Tidligere Southampton-spiller Maya Yoshida og Real Madrid-ving Takefusa Kubo er med i den japanske troppen på hjemmebane. Fra Eliteserien er Vikings Joe Bell med i New Zealands tropp. Vis mer

Det har ikke blitt all verdens av sommerferie på den 18 år gamle yndlingen. Barcelona er ikke fornøyd.

– To mesterskap er altfor mye i løpet av en sommer. Pep Guardiola (Manchester Citys manager) har allerede sagt det, og jeg er enig. Pedri spilte nesten hver eneste kamp for oss forrige sesong og omtrent hvert minutt i EM. Han fikk bare fire dager pause før han måtte fly til Japan. Det er ikke ideelt, har Barcelona-trener Ronald Koeman uttalt.

Nederlenderen var også klar på hva han synes om fotball i OL.

– Dette er bare en personlig mening, men jeg synes ikke OL skal være noen fotballturnering. Jeg skjønner at spillerne gjerne vil være med, men de har allerede en tettpakket kalender.

VANT SIST: Gabriel Jesus og Neymar (t.v.) viste at det betydde mye å vinne OL-gull på hjemmebane i 2016. Ingen av dem er med denne gangen.

– Jeg bare elsker å spille fotball og er glad for å få fortsette med det. Men jeg forstår Barcelona, for jeg har spilt mange kamper, uttalte Pedri selv til radiostasjonen Onda Cero.

I tillegg til ham er Barcelona-klare Eric García, keeper Unai Simon (Athletic), Oscar Mingueza (Barcelona), Pau Torres (Villarreal), Marco Asensio (Real Madrid), Dani Ceballos (Arsenal), Dani Olmo (RB Leipzig) og Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) med i den spanske troppen.

Alle disse, minus Asensio og Ceballos, var også med til EM. Når Spania OL-åpner mot Egypt torsdag kan halve laget som startet mot Italia i EM-semifinalen være på banen: Simon, Garcia, Pedri, Olmo og Oyarzabal.

Mesterskapets største stjerne er nok likevel tidligere PSG- og Barcelona-spiller Dani Alves. Sao Paulo-backen, som er fotballens mestvinnende aktive spiller, tar sitt 50. trofé i karrieren om Brasil går hele veien.

NY TRIUMF? Dani Alves (t.h) skal spille for sitt Brasil i Tokyo. Lionel Messi har akkurat vunnet Copa America, og nyter en velfortjent ferie. Messi vant OL-gull i 2008. Dette var helt frem til i sommer hans største internasjonale meritt.

Gruppespillet sparkes i gang klokken 09.30 mellom Spania og Egypt. Kampen sendes på Eurosport Norge.