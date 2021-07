Da vekten stoppet på 99 kilo, jublet alle spillerne. Nå har «Odde» mistet 40 kilo på et halvår.

Åsanes altmuligmann tok enorme grep. – Han er ikke til å kjenne igjen, sier Håkon Lorentzen.

Odd-Krister Føllesdal i fjor, i vår og nå. Brillene er de samme, vekten svært forandret.

28. juli 2021 17:58 Sist oppdatert nå nettopp

Flesland/Oslo: Åsane skal ut på flytur og nå kan man få inntrykk av at Odd-Krister Føllesdal (32) har mistet kontrollen.

Han er den som jubler høyest når Åsane scorer og banner styggest når Åsane taper. Før holdt han vakt over pressen, nå er han på benken hver eneste kamp.

Føllesdal har stort sett kontroll, men om han ikke har det: Vær trygg på at Åsane-spillerne sier fra.

Hva som er rollen hans? Han er mediesjef og fikser, dugnadshelt og lagleder, materialforvalter og motivator.

– På borteturer er jeg fysio også.

– Kan du det, da?

– Nei, nei, svarer Føllesdal.

Inspirert av spillerne

Nå blir han mast på av en gjeng spillere med morgentryner og grå joggedress.

Det er kluss med navneendringer og boardingkort.

Med variabel tålmodighet står laget i en sirkel og venter på at «Odde» – som han kalles – skal ordne billettene flere anklager ham for å ha glemt.

Noen svetteperler senere går nåde for rett og Åsane gjennom sikkerhetskontrollen.

For Føllesdal er en flytur mer behagelig enn før. 40 kilo er forsvunnet.

– Det var spillerne som fikk meg i gang. Så bestemte jeg meg for å gå all in, sier Føllesdal.

14. januar veide Føllesdal 137,5 kilo. Nå er han nede i tosifret.

Slik har han klart det

Du kan se det på bildene øverst i saken. Det ene er fra i fjor, det neste fra i vår og det siste fra juli.

Føllesdal har endret kosthold og brukt VGs vektklubb.

– Det er mer proteiner, litt mindre karbohydrater, mindre mat og sunnere mat.

Han har svettet liter på liter opp på fjelltoppen Geitanuken, i squash-salen og sammen med laget.

– I sesongoppkjøringen var jeg med på styrkeøktene. Det var tungt.

Han er blitt pisket av Åsanes spillere.

– Vi laget kampanjen «Make Odde great again», sier spissen Håkon Lorentzen.

– Nå er han ikke til å kjenne igjen, legger Lorentzen til.

Et lett måltid, som om han skulle spille kamp. Føllesdal spiser mindre og sunnere.

Hver fredag er det veiing. I Åsane-garderoben ventes det spent på rapport. Det ukentlige resultatet utløser jubel eller skuffede stønn.

Det har blitt mest av det første. Men målet er ikke nådd, Føllesdal vil slanke bort ti kilo til.

Greier han det, betyr det nesten 50 kilo ned fra januar.

– Jeg begynte 14. januar og holder på ennå, sier Føllesdal.

– Det er et voldsomt vekttap?

– Det er mye. Jeg startet på 137,5. Halve vitsen var at det skulle gå fort.

– Alt er blitt lettere, sier Føllesdal.

Tidvis har det vært tungt.

– Det var lettere å være streng med meg selv i starten enn utover, men nå er jeg over kneiken igjen, sier Føllesdal.

– Hva har vært det verste?

– De første treningsøktene. Å drasse meg opp på de første fjellturene, i snøen i vinter. Det var beinhardt.

Føllesdal flyttet til Åsane i 2000 og har i mange år vært en ressurs for klubben. Faren Helge Føllesdal har også vært styreleder.

– Har alltid kost meg

Han er en som alltid har kjempe mot kiloene. Føllesdal er en livsnyter, han liker kalde øl og varm grillmat.

Nå har han fått smaken på et nytt liv. Det betyr ikke at han angrer på det forrige.

– Jeg har alltid kost meg. Og koser meg fortsatt, sier Føllesdal.

Men forskjell? Det merker han. På jobb i Nævdal bygg og på «jobb» i Åsane.

– Jeg går litt distanser når jeg bærer rundt på utstyr og frakter ting for laget. Alt er mye lettere, sier Føllesdal.

Skade i bortekampen mot KFUM. «Odde» er lett i steget og lettere i kroppen for å være ufaglært medisinmann.

Flåsete kan man si at også han får trent når Åsane spiller kamp. Føllesdal er rastløs. Han lever med spillet og dommerens gode og dårlige avgjørelser, kanskje spesielt det siste.

– Jeg prøver å roe litt ned nå som jeg står på sidelinjen, det er noen dommere som passer på meg der, sier Føllesdal.

Også han må dusje etter kamp.

Så tar han på seg rene klær i helt nye størrelser. Og hjemme venter en veldig fornøyd kone.