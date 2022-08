Dette kan bli Bodø/Glimts motstander i Champions League-playoff

Bodø/Glimt er to hindre unna Champions League-gruppespillet. Tar de seg videre til den siste og avgjørende playoffen blir det dobbeltoppgjør mot enten bulgarske Ludogorets eller kroatiske Dinamo Zagreb.

NYE EUROPAMULIGHETER: Bodø/Glimt tok seg helt til kvartfinalen av Conference League forrige sesong.

2. aug. 2022 12:10 Sist oppdatert nå nettopp

Bodø/Glimt er klare for den tredje kvalifiseringsrunden, hvor de møter litauiske Zalgiris Vilnius. Første kamp spilles onsdag, men allerede tirsdag ble den neste runden trukket i sveitsiske Nyon.

Der ble det klart at vinneren av Bodø/Glimt og Zalgiris møter Ludogorets eller Dinamo Zagreb i en potensiell playoff, som er det fjerde og siste hinderet før Champions League-gruppespillet.

Bodø/Glimt vil spille den første playoff-kampen hjemme på Aspmyra 16. eller 17. august, med returoppgjør i enten Bulgaria eller Kroatia 23. eller 24. august.

Både Ludogorets og Dinamo Zagreb har bygget seg opp bra med erfaring fra spill på kontinentet.

Bulgarske Ludogorets Razgrad ble kjøpt opp av den lokale forretningsmannen Kiril Domuschiev – som ifølge Forbes er god for 1,9 milliarder dollar – i september 2010. I mai 2011 rykket de opp til den bulgarske toppdivisjonen for første gang i klubbens historie, og siden har de vunnet elleve av elleve mulige seriemesterskap.

Ludogorets har aldri møtt et norsk lag i en tellende kamp tidligere.

Det har også gitt dem en rekke muligheter i Europa. To ganger har de tatt seg til Champions League-gruppespillet, mens det har blitt gruppespill i Europa League ved seks anledninger – sist forrige sesong.

Kroatiske Dinamo Zagreb deltok i Europa League-gruppespillet forrige sesong, der de endte som nummer to bak West Ham og foran Rapid Wien og Genk. I første runde etter gruppespillet ble det 2–3-tap for Sevilla. I 2020/21-sesongen gikk Dinamo Zagreb til kvartfinalen i Europa League, der de også tapte for et spansk lag. Da var det Villarreal som ble for sterke med 3–1 sammenlagt.

I Kroatia har de rekorden i antall serie- og cupmesterskap med henholdsvis 23 og 16.

I 2019 vant Dinamo Zagreb 3–1-sammenlagt over Rosenborg i playoff til Champions League.

Bodø/Glimt er nå i UCL Q3.

Taperen av Bodø/Glimt og Zalgiris vil spille playoff til Europa League-gruppespillet. Trekningen av den skjer tirsdag kl. 13:00.

Om man skulle tape Europa League-playoffen vil man gå inn i gruppespillet i Conference League. Bodø/Glimt er altså sikret minst gruppespill i turneringen det ble exit etter 2–5 sammenlagt for Roma i kvartfinalen forrige sesong.

Bodø/Glimt har slått ut færøyske KÍ Klaksvik og og nord-irske Linfield med henholdsvis 4–3 og 8–1 sammenlagt i de to første kvalifiseringsrundene denne sommeren.

Ifølge UEFA får man rundt 155 millioner kroner for å kvalifisere seg til gruppespillet i Champions League. I tillegg er det 28 millioner kroner per seier og 9,3 millioner for uavgjort.

Kvalifiserer man seg til Europa League er man sikret om lag 36 millioner kroner, i tillegg til 6,3 millioner kroner for seier og 2,1 millioner for uavgjort.

Rosenborg var det forrige norske laget som kvalifiserte seg til Champions League-gruppespillet i 2007/08-sesongen.