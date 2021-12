Brann må spille i ni minus: – Du kjenner det i tær og hals og alt mulig

Det er ikke bare et nedrykk som kan gjøre Brann-spillerne iskalde på søndag.

Aspmyra er et kaldt sted ved starten av advent.

Nå nettopp

Bodø: Søndag rykker Brann ned hvis de taper samtidig som Stabæk tar poeng hjemme mot Rosenborg.

Et eventuelt nedrykk vil ikke være det eneste som gir kalde gysninger i Bodø. Meteorolog Dina Stabell gir et oppdatert varsel for kampen.