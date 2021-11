Abel William Stensrud (19) med seks fulltreffere på 66 minutter

Abel William Stensrud scoret hele seks mål da Skeid vant 12–0 og rykket opp.

Det ble opprykksjubel for Abel William Stensrud og lagkameratene på Nordre Åsen lørdag ettermiddag.

NTB

7 minutter siden

Skeid har tatt 53 poeng på 25 kamper og har opprykket i boks ettersom tabelltoer Egersund tapte 1-3 hjemme for Notodden.

Stensrud scoret seks mål i oppgjøret mot Rosenborg-reservene. Han gjorde sitt første for dagen etter fem minutter og det siste i det 71. minutt.

Rosenborgs 2.-lag er soleklar tabelljumbo i 2. divisjon, men trønderne har i løpet av sesongen tatt poeng mot nevnte Egersund.

Skeid rykket ned fra 1. divisjon under ledelse av Tom Nordlie i 2019.

Det ble for øvrig en stor dag for oslofotballen. Grorud har hatt tidenes snuoperasjon i OBOS-ligaen etter at det tidligere i høst så bekmørkt ut. De lå lenge an til nedrykk, men så snudde det plutselig. Fem seiere og én uavgjort på de åtte siste kampene har sendt de gule opp over nedrykksstreken. Lørdag ble det 3–2-seier hjemme mot Åsane.

Oscar Aga, som forlater norsk fotball til fordel for svenske Elfsborg etter sesongen, scoret to mål i kampen. Det sendte ham opp i 22 seriemål i 2021. Også Henrik Bredeli scoret for de gule fra Oslo øst. (NTB)