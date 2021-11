Glimtkometen Elias Hagen: Skrev avtale med seg selv som 13-åring

ROMA (VG) På to år har Elias Kristoffersen Hagen (21) gått fra 2. divisjon på Grorud kunstgress til spill på Stadio Olimpico. Det er i tråd med kontrakten han inngikk med seg selv som 13-åring.

STOR TEST: Elias Kristoffersen Hagen i duell med Romas Jordan Veretout. Den franske stjernen er av et annet kaliber enn det Hagen spilte mot for bare to år siden.

– For to år siden hadde jeg ikke spilt høyere enn 2. divisjon i Norge, så det er ganske spesielt sånn sett. Det har vært veldig slitsomt, holdt jeg på å si, det er mye hard jobbing som ligger bak, sier Hagen til VG dagen derpå.

21-åringen fra Veitvet i Groruddalen beskriver opplevelsen på Stadio Olimpico som «surrealistisk» uansett hvordan karrieren skulle gå videre i livet.

– Det er en følelse av at man får igjen for alt det har man har lagt igjen, det er mange timer på fotballbanen, enten alene, med kompiser eller med faren og broren min, sier Hagen.

På de nevnte to år har han gått fra 2. divisjon med Grorud til bortekamp mot Roma, der han imponerte med målgivende til Ola Solbakken og en trygghet verdig langt mer erfarne spillere.

Trener Kjetil Knutsen beskriver 21-åringen som «ekstremt profesjonell», og Hagen selv sier at han hele tiden forsøker å gjøre en innsats for å bli bedre.

– Jeg tør påstå jeg er en av de som trener mest på laget, jeg tar som regel en tur på stadion på kvelden, utenom de faste treningstidene. Jeg er som regel en av de som står igjen på slutten av økta, sier Hagen.

RAKETT-KARRIERE: Elias Hagen i duell med LSKs Ifeanyi Mathew under Obos-liga-kampen mellom Grorud og Lillestrøm på Grorud kunstgress i fjor.

Skrev avtale

Hagen har gått veien via den lokale Veitvet Sportsklubb, via ungdomssystemet til Lillestrøm og så til Grorud i 2. divisjon. Det store målet er å komme til en topp fem-liga i Europa, da vil han i så fall oppfylle en avtale han inngikk med seg selv for åtte år siden.

– Jeg har fortsatt en avtale med meg selv som jeg skrev da jeg var 13 år, der jeg skrev at jeg skal spille i en toppklubb i Europa. Allerede da jeg var 13 gikk jeg systematisk gjennom hva jeg trodde var lurt å gjøre for hvert år som gikk. Det har gått noenlunde bra så langt, så får vi se på fortsettelsen, sier Hagen.

Han har flyttet for seg selv for første gang og både han og kjæresten, som bor i Oslo, har mye reisevirksomhet for å møtes. Selv mener han at kvelder som torsdagens gjør at den harde jobbingen ikke føles som noe offer – selv om han må prioritere bort «andre ting».

Fakta Dette er Elias Kristoffersen Hagen Født: 20. januar 2000 (21 år gammel). Posisjon: Midtbanespiller. Barndomsklubb: Veitvet Sportsklubb Lillestrøm SK: Til og med 2017. Grorud IL: 2018 – 2020 (inkludert lån fra Bodø/Glimt i 2020). Bodø/Glimt: 2020 – nåværende. Vis mer

I tillegg har han gjort et bevisst valg om å holde seg unna alkohol.

– Jeg har aldri drukket alkohol og jeg er verdiambassadør for «Idrett uten alkohol». For meg har det vært et enkelt valg, sier Hagen edruelig.

Farens rolle som støttespiller har også vært viktig, og Hagen selv understreker at han aldri har blitt «pushet» – men at han har vært med overalt med sin støtte.

– Han har vært veldig flink til å bli med. Alle har litt tyngre dager der man ikke ønsker å gjøre så mye, og da sier han at han kan bli med. Da tar du kanskje den ekstra økta, illustrerer Hagen.

APPLAUS: Både Elias Hagen Kristoffersen og Bodø/Glimt-keeper Nikita Haikin leverte varene i «den evige stad».

– Stor idrett

Hagen måtte bekle den viktige midtbanerollen mot Roma i Patrick Bergs fravær og Kjetil Knutsen sier de har «veldig tro på Elias».

– Han spiller fotball på sin måte, om han møter profilerte spillere på Roma eller spiller en tredjedivisjonskamp for Bodø/Glimt, forteller trener Knutsen til VG etter 2–2-kampen i Roma.

«Sin måte» betyr trygge pasninger, overblikk og ro med ballen, men også kreative løsninger. Til tross for at Roma presset på og stresset Bodø/Glimt, traff 21-åringen på 29 av 33 pasninger (88) prosent, leverte to nøkkelpasninger og én assist, ifølge Sofacore.

– En type som Elias Hagen, som har lite erfaring, og går ut på den måten han gjør, det er stor idrett for meg, sier Knutsen.

Hagen hadde en viktig rolle i begge målene. Det mest synlige var da han mottok ballen fra Erik Botheim, drev fremover i banen i høy fart og leverte en perfekt vektet pasning til Ola Solbakken med utsiden av foten.

Veitvet-gutten var også delaktig i forkant av Botheims 2–1-scoring. Istedenfor å klinke ballen langt opp, brukte han roen til å sette i gang angrepet – nok en gang med utsiden av foten.

Skrur man tiden to år og ti dager tilbake så ble Hagen byttet inn på stillingen 2–0 da Grorud sikret opprykket til Obos-ligaen med å slå Fram Larvik 4–1 i 2. divisjon.

Oppgaven var betydelig større torsdag kveld. For mens lagkaptein Patrick Berg måtte ta til takke med å suge inn den elektriske stemningen foran 40 000 tilskuere, fikk Elias Kristoffersen Hagen jobben med å diktere Bodø/Glimts midtbane fra sine dype ankerrolle.

Italienske Gazzetta skriver at Hagen «han noterer seg for en assist og mister ikke ballen i andre omgang». Kun Ola Solbakken får bedre karakter enn Hagen.

– Han er en ekstremt fotballklok spiller. Det viser at det gror godt bak de etablerte i Bodø/Glimt, fortsetter Knutsen.