Landslaget feiret på luksusbåt: – Får se om jeg får en faktura

ULLEVAAL STADION (VG) Det norske herrelandslaget tilbrakte mandagens solfylte dag i Oslo på yacht etter seirene mot Serbia og Sverige. Jens Petter Hauge (22) har tilbudt seg å ta regningen.

GRUNN TIL Å JUBLE: Det norske herrelandslaget sprudler av glede etter å ha vunnet de to første Nations League-matchene.

Mens solen stekte på himmelen over Norges hovedstad, hoppet Erling Braut Haaland (21), Jens Petter Hauge, Morten Thorsby (26) og majoriteten av landslagskompisene i sjøen.

– Det var en fantastisk fridag. Det er kanskje noe som skiller laget nå fra tidligere. Det er sånne småting som jeg tror kan gjøre forskjellen i fremtiden. At du er en sammensveiset gjeng og kan feire litt det som skjedde i Sverige. Det er veldig gode signaler, forteller Sampdoria-spiller Morten Thorsby til VG.

Martin Ødegaard fortalte nylig at det er noe spesielt på gang på landslaget – både i form av prestasjoner og samhold. Den samme følelsen har kompisene etter mandagens solfylte lagbygging i Oslofjorden. De to båtene ble ankret opp i Middagsbukta i Asker, ifølge 26-åringen.

– Det sier veldig mye. Når du går ut på banen, holder det ikke å være et lag som er sammen der og da, du må være en gjeng og være villig til å ta de ekstra løpene for lagkameratene. Det handler om kameratskap. Jeg tror det er signaler på at det er noe bra i ferd med å skje. Alle har vært ute i vanskelige sesonger, men kommer hit og kjemper sammen, sier Thorsby.

GLAD: Morten Thorsby er i godt humør foran de to siste kampene på samlingen mot Slovenia og Sverige

– Jeg var veldig mye ute og badet. Det var mye hopping fra kanten av båten. Det var en fantastisk dag på fjorden, sier Thorsby og gliser, før Jens Petter Hauge (22) ankommer tirsdagens intervjusone på Ullevaal stadion og sier at han har tilbudt seg å ta regningen for de to luksusbåtene som Dagbladet omtalte først mandag kveld.

– Jeg er litt spent på hva som skjer der. Jeg skrev i gruppechatten at jeg skulle ta den. Jeg får se om jeg får en faktura eller om jeg slipper unna, sier Hauge til VG.

– Det er et utrolig godt tegn at så mange tok seg tid til det. Det var en fin dag, sier Eintracht Frankfurt-spilleren.

Ifølge stopperklippen Leo Østigård (22) har Hauge for vane å spandere på lagkameratene.

– Jeppe tar de fleste regninger, sier den Napoli-aktuelle forsvareren og ler.

– Han vant Europa League, og må ha fått en fet bonus der. Jeppe er en fin fyr. Vi får se hvordan vi ordner det, forteller Østigård.

Også høyre back Marcus Holmgren Pedersen koste seg foran torsdagens kamp mot Slovenia.

– Det var en veldig fin sommerdag i Oslo. Veldig mye varmere enn det pleier å være oppe i Nord-Norge, sier Pedersen til VG.