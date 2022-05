Millionfest for Bryne etter Haaland-salget: – Jeg får frysninger

BRYNE (VG) Bryne FK jubler for suksessen til Erling Braut Haaland (21). Barndomsklubben kan få opp mot 12 millioner kroner etter superspissens overgang til Manchester City.

«TIL CITY?» Daglig leder Hans-Øyvind Sagen i Bryne FK er stolt over Erling Braut Haaland.

10. mai 2022 17:23 Sist oppdatert nå nettopp

– Erling har tatt steget helt opp i verdenstoppen. Det er helt utrolig. Det er en drøm. Jeg får frysninger når jeg sier det, utbryter daglig leder Hans-Øyvind Sagen overfor VG.

Han møter VG sammen med Espen Undheim, som var en av Haalands tre trenere i starten av tenårene samtidig som han var utviklingsansvarlig i klubben.

– Jeg trener nå Bryne gutter 13 år og sonelaget. Dagens unge hos oss i Bryne syns dette med Erling er uvirkelig. De er utrolig imponerte. «Tenk at han er fra Bryne sånn som oss», sier de ofte. Han er en vanvittig inspirasjon og motivator for dem, forteller Undheim til VG.

fullskjerm neste FORNØYD: Espen Undheim trives som trener i Haalands barndomsklubb. 1 av 2 Foto: Marie von Krogh, VG

– Han viser at det går an for en godgutt fra Bryne å lykkes på det øverste nivået, sier Sagen med et smil.

Manchester City er rapportert å betale rundt 750 millioner kroner i overgangssum. Som klubben som fostret Haaland inntil han gikk til Molde som 16-åring, har Bryne krav på 1,6 prosent i solidaritetsmidler – noe som i så fall utgjør 12 millioner. Pengene skal etter reglementet være på konto senest 30 dager etter at overgangen er registrert. Molde får på sin side ett prosent, noe som tilsvarer rundt 7,5 millioner av den angivelige summen. Det opplyser Kristian Skjennum i Norges Fotballforbund til VG.

Haalands enorme suksess betyr ikke bare mye for stolthetsfølelsen til innbyggerne på Bryne, men også for bunnlinjen til barndomsklubben.

– Vi får ekstraordinære inntekter. Det er millioner som blir et rent overskudd for oss. Klubben har tenkt å bruke pengene på en måte som gir langsiktig effekt, forteller Bryne-sjefen.

fullskjerm neste GOS STEMNING: Daglig leder Sagen og en av Haalands ungdomstrenere, Espen Undheim, prater sammen på Bryne. 1 av 2 Foto: Marie von Krogh, VG

Sagen kan ikke få rost Haaland nok, og ramser opp flere grunner til beundringen. Brynes daglige leder forteller også entusiastisk om investeringene klubben har planlagt. De skal oppgradere treningsfasilitetene, styrke satsingen på ungdomsavdelingen, som Haaland selv var en del av, og skape synergieffekter i sponsormarkedet.

– Vi har en X-faktor som ingen andre klubber i Norge og Skandinavia har med tanke på at en av verdens beste fotballspillere kommer fra Bryne. Det er et veldig godt utgangspunkt for at vi kan utvikle varige inntekter på ulike områder.

EN AV VERDENS BESTE: Haaland brølte for Borussia Dortmund-scoring sist måned.

– Det andre går på stolthetsfølelsen og selvbildet til folk på Bryne og Jæren. Hele Norge er jo stolte av ham, men vi er kanskje ekstra stolte over å ha fostret en av verdens beste fotballspillere, sier jærbuenes daglige leder.

Senere i mai blir det offisiell åpning av «Jærhallen» med Haaland til stede. Treningsarenaen var en nøkkel til spissens utvikling – og døren sto alltid åpen.

Nå er den nyrenovert og vil bære synlig preg av hvem som er Brynes store sønn. Kostnaden er syv millioner og hallen er fullfinansiert allerede før pengene er ankommet fra Manchester City.

fullskjerm neste VISER FREM HALLEN: Slik blir den nye Jærhallen. 1 av 3 Foto: Marie von Krogh, VG

Fremover vil alle unge jenter og gutter som ønsker å bli den neste Haaland kunne trene i hallen når de selv ønsker – på et flunkende nytt underlag. Det betyr mye, forteller Undheim.

Da VG var på besøk, trente jærbuen gatelaget til Bryne.

– Allerede da Erling spilte på Brynes 15-årslag som 14-åring var det lett å se at han hadde noen ferdigheter og mentale evner som ingen andre hadde. Jeg bruker hele tiden ulike faglige eksempler på hva Erling gjorde på feltet og hvordan han var mot seg selv og medspillerne overfor de unge i dag. Spesielt den enorme vinnerviljen og kravene til hva god kvalitet er, var områder der han var helt rå, forteller Undheim.

På Bryne er Haaland også en integrert del av bybildet. Den verdenskjente, lokale kunstneren «Pøbel» startet nylig på konturene av 21-åringen på det gamle meieriet i sentrum. Fortsatt gjenstår det litt arbeid, opplyser «Pøbel» til VG, med ønske om å være anonym.

HAALAND-KUNST: «Pøbel» har jobbet med dette verket på nattetid den siste måneden.

Alfie og Erling Haaland har gitt tilbake til Bryne på flere måter etter gjennombruddet i østerrikske Red Bull Salzburg i 2020. Blant annet gjennom Haaland-akademiet, hvor far og sønn Haaland har stilt seg gratis til disposisjon for klubben.

Bryne har arrangert møter for næringslivsledere fra regionen som har betalt totalt to millioner kroner for å utveksle erfaringer med hverandre og Haaland-familien. Penger som har gått til klubbkassen, forteller daglig leder.

– Vi etablerte Haaland-akademiet som et ledernettverk som blir et tilleggsprodukt i sponsorporteføljen til Bryne. Dette er en del av X-faktoren til Erling, som vi vil bygge videre på. Vi har nettopp avsluttet den første sesongen med kamp i Dortmund med Erling og 82.000 tilskuere. Etterpå møtte Erling oss og viste den gode gutten han er fra Bryne, sier Sagen og gliser:

– Og nå vet vi at den neste turen til akademiet går til Manchester. Det er helt vilt.