Midt i dette kaoset reddet han Brann

Japhet Sery Larsen dundret til og senket stillheten på Alfheim.

Her inne fikk Japhet Sery Larsen ballen ned i beina og dundret til.

19. sep. 2021 22:03 Sist oppdatert nå nettopp

Japhet Sery Larsen sto der da Brann trengte det som aller mest.

I det Brann gikk mot sitt tolvte tap for sesongen, fikk dansken ballen ned i beina etter en corner.

Midt i en god gammeldags mølje dundret dansken til og gjorde Alfheim blikk stille. Med lagkameratene hakk i hæl, løp han tilbake med knyttet neve.

– Det var deilig. Det var et viktig mål, sier målscoreren.

Samtidig står han med en blandet følelse, forteller han.

– Jeg er skuffet, for jeg følte vi dominerte andre omgang og burde vunnet kampen.

Her jubler Japhet Sery Larsen for den viktige scoringen med lagkamerat Ruben Kristiansen.

– Spurte om tiden fem-seks ganger

Ett poeng betyr ikke bare at Brann holder seg på samme poengsum som Mjøndalen, men hindret også Tromsø i å rykke fra i bunnkampen. Like bak lusker Stabæk, med én kamp mindre spilt.

Etter seieren på Åråsen regnet trener Eirik Horneland på hva som måtte til for å berge plassen i øverste divisjon: Minst halvparten av de gjenstående poengene.

Ett poeng mot ligaens dårligste hjemmelag er neppe optimalt i det regnestykket, men like fullt livsviktig for Branns håp om fornyet eliteserieplass i 2022.

Fredrik Pallesen Knudsen ble utvist på slutten av kampen. Fra sidelinjen fulgte han nervøst med.

– Jeg synes vi gjorde en bra bortekamp. Det er ikke ofte vi har spilt så bra her oppe. Jeg synes vi fortjente tre poeng, sier Fredrik Pallesen Knudsen.

Han ble utvist like før overtiden, og forteller om en ekstremt nervepirrende avslutning.

– Jeg tror jeg spurte om tiden fem-seks ganger på sidelinjen der. Jeg tenkte at uff, scorer de nå, graver jeg meg selv ned.

Han er ikke fornøyd med ett poeng, sier han, men mener laget er på skjema med syv poeng på de fem siste kampene.

– Vi ligger på snittet til å holde oss. Jeg lover at vi også blir bedre utover sesongen.

Utspilt i begynnelsen

Brann hadde en feit målsjanse da Petter Strand fikk fyre av på nært hold, men en Tromsø-fot sto mellom Brann og ledelsen etter ti minutters spill.

Så var det Tromsø som like etter trakk bunnoppgjørets første lange strå.

Med to hælflikker og en skru i lengste hjørne spilte Tromsø Brann-forsvaret fullstendig ut. Angrepsspill av et kaliber man sjelden ser i norsk fotball.

Her gikk ballen i mål og Tromsø i ledelsen. Lennart Grill var sjanseløs.

Tromsø fortsatte å føre kampen frem til pause, uten at de helt store mulighetene ble skapt verken den ene eller andre enden.

Andre omgang begynte heller ikke som noen høydare, men Brann hevet seg et hakk eller to og sto bak mesteparten av det som skjedde.

Etter 70 minutter kom den viktige utlikningen på et av mange Brann-hjørnespark. Midt i et tilfelle av klassisk «klabb og babb», fikk Larsen ballen i magen, så i et Tromsø-bein, før dansken fikk stokket beina og banket ballen i mål.

Like før slutt fikk Fredrik Pallesen Knudsen sitt andre gule kort etter å ha meid ned Kitolano på vei gjennom.