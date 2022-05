Liverpool vant FA-cupfinalen etter straffedrama: – Har ikke negler igjen

(Chelsea-Liverpool 0–0 e.e.o, 5–6 e.str.) 240 minutters spill i to Wembley-finaler var ikke nok til å skille Liverpool og Chelsea. Som i ligacupfinalen i februar måtte det straffespark til.

14. mai 2022 20:36 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg kunne ikke vært mer stolt over mine spillere. Straffesparkkonkurransen ble nervepirrende. Jeg har ikke noen negler igjen. Men jeg føler virkelig med Chelsea som ikke får med seg noe etter to straffesparkkonkurranser, sier Liverpool-sjef Jürgen Klopp til BBC.

Sadio Mané hadde muligheten til å avgjøre på straffespark etter at Cesar Azpilicueta hadde bommet for Chelsea, men Senegal-landsmann Edouard Mendy visste godt hvilket hjørne Mané gikk for og reddet.

Hakim Ziyech (Chelsea) og Diego Jota (Liverpool) scoret på sine forsøk før Mason Mounts straffe ble reddet av Alisson. Dermed var det fordel Liverpool igjen.

Da var det opp til Kostas Tsimikas. 26-åringen, som kom inn i det 111. minutt for en bombesikker straffetaker Andy Robertson, lurte Mendy og avgjorde for Liverpool med sin venstrefot.

– Det er veldig, veldig spesielt for meg. Manageren spurte meg hvilket nummer jeg ville ha. Jeg sa nummer syv. Han spurte hvorfor så sent nummer. Jeg sa jeg ville ha nummer syv, og nummer syv ga meg mulighet til å vinne kampen, sier Tsimikas til BBC.

– Jeg valgte riktig side og scoret. Det er jeg veldig fornøyd med.

Det var en ønskereprise. Liverpool slo Chelsea på straffespark i ligacupen i finalen i februar.

fullskjerm neste HELTEN: Kostas Tsimikas satte det avgjørende straffesparket for Liverpool. 1 av 6 Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

Jürgen Klopp har vunnet det aller meste med Liverpool og han er den første manageren som er i en Champions League-, FA-cup- og ligacupfinale i en og samme sesong, men aldri har han fått kjenne på vekten til det store FA-cup-troféet. Før i kveld.

Forrige gang Liverpool hadde den muligheten var for ti år siden. Den finalen vant Chelsea 2–1. Nå lever fortsatt muligheten for en kvadruppel for de røde. Dette var sesongens andre trofé, og de skal spille om et par til.

Liverpool startet best, så fikk Chelsea sine muligheter - og slik vekslet det i 90 minutter i en voldsom sjansebonanza før det var slutt på kreftene. Da virket det som alle var innstilt på straffespark.

– Jeg måtte bare redde den siste. Redningen var bra, ikke sant? sa Liverpool-keeper Alisson til BBC før han roste Chelsea-keeper Mendy og sine egne lagkamerater.

– Redningen kom fordi vi fortjente å vinne dette. Denne seieren gir oss styrke i Premier League-avslutningen og Champions League-finalen, sier Alisson.

Luis Diaz fikk litt trøbbel da han skulle løfte trofeet:

Ikke alt gikk veien for Liverpool i kveld. Liverpool-fansen venter spent på nyheter etter at Mohamed Salah måtte gi seg med en skade allerede etter en halvtimes spill med det som så ut som lysketrøbbel. Etter 90 minutter kastet også Virgil van Dijk inn håndkleet.

Det passer særs dårlig for Liverpool, for de neste kampene kommer fort: Southampton 17. mai, Wolverhampton 22. mai i Premier League og Real Madrid 28. mai (Champions League-finale).

– Forhåpentligvis går det bra. Vi skal få sjekket det ut. Jeg kjente det i førsteomgang da jeg spurtet. Jeg kjente et stikk bak i kneet, men spilte videre. Til slutt kunne jeg ikke risikere det for laget, og jeg måtte stole på Joel (Matip), sier Van Dijk til ITV.

Chelsea var i sin tredje FA-cup-finale på rad - og har tapt alle tre. Liverpool vinner sin første FA-cuptittel siden 2006.