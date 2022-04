Kjetil Knutsen midlertidig suspendert før Roma-kampen: – Overrasket og sjokkerte

I påvente av en avgjørelse fra UEFAs disiplinærkomité, er Bodø/Glimts trener Kjetil Knutsen (53) midlertidig suspendert fra kamper i UEFA-regi.

USIKRE DAGER: Kjetil Knutsen vet ikke om han leder Bodø/Glimt fra sidelinjen når de møter Roma på Stadio Olimpico torsdag.

11. apr. 2022 18:17 Sist oppdatert nå nettopp

Det samme gjelder Romas keepertrener Nuno Santos. Det bekrefter UEFA i en pressemelding mandag.

Før helgen ble det kjent at det europeiske fotballforbundet hadde åpnet en disiplinærsak etter hendelsene som oppsto i kjølvannet av Glimts 2–1-seier hjemme mot Roma i den første kvartfinalen i Conference League.

Nå opplyser UEFA at Knutsen og Santos er «midlertid suspendert» i påvente av en avgjørelse. De to etterforskes for brudd på to UEFA-regler, som du kan lese om i faktaboksen under.

Bodø/Glimt varsler kort tid etter UEFAs pressemelding at de kommer til å anke avgjørelsen.

– Vi er overrasket og sjokkerte over avgjørelsen fra UEFA. Vi kommer til å anke, og vil jobbe med det utover kvelden, skriver de, og opplyser at de skal ha et møte senere i kveld.

Fakta Dette etterforskes Knutsen/Santos for Kjetil Knutsen og Nuno Santos etterforskes for brudd på to paragrafer i UEFAs regelverk: Paragraf 11.2 (b) og 15.1 (g). 11.2 (b): «Fornærmende oppførsel eller brudd på de grunnleggende reglene for anstendig oppførsel». 15.1 (g): «Suspensjon i fem kamper eller en spesifikk periode for alvorlig overfall» Bodø/Glimt har varslet at de vil anke avgjørelsen til UEFAs disiplinærkomité. I artikkel 49 fra UEFAs regelverk, står det følgende om anke-prosessen: «Midlertidige tiltak kan, ifølge UEFAs regelverk, bli anket i henhold til de aktuelle regelene. Anken må bli sendt med en skriftlig begrunnelse, og komme frem til UEFA senest tre dager etter at det ble varslet om tiltaket. Lederen i ankeutvalget, eller hans stedfortreder, bestemmer utfallet av en slik anke alene. Ankeavgjørelsen er endelig.» Vis mer

Spanjolen Pedro Tomás er styreleder i ankeutvalget. Den rollen har han hatt siden juli 2011.

Ord mot ord

Knutsen og Santos skal ha vært involvert i tumulter i spillertunnelen etter torsdagens kvartfinalekamp mellom Bodø/Glimt og Roma på Aspmyra. Det var amper stemning mellom de to benkene gjennom hele kampen.

I spillertunnelen etter kampen skal Romas keepertrener Nuno Santos ha tatt kvelertak på Knutsen. Glimt-treneren svarte med å legge portugiseren i bakken, hevder Glimt.

Bodø/Glimt politianmeldte Santos etter hendelsene i spillertunnelen.

I flere italienske medier har det blitt fremstilt som at Knutsen slo Santos i ansiktet. Roma-kaptein Lorenzo Pellegrini raste også mot Glimt og hevdet at det var Knutsen som hadde angrepet keepertreneren, som har vært i hardt vær tidligere.

I ettertid har Glimt anmeldt Santos til politiet, som nå forsøker å finne videobevis av hendelsen.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Frode Thomassen, daglig leder i Bodø/Glimt, uten hell.

Kjemper om semifinale

Bodø/Glimt vant den første av to kamper mot Roma 2–1 etter scoringer fra Ulrik Saltnes og Hugo Vetlesen.

Den norske seriemesteren landet mandag i den italienske hovedstaden for å forberede seg til returoppgjøret mot Roma. I potten ligger en semifinalebillett der vinneren møter Leicester City eller PSV Eindhoven.

Begge lag var i aksjon i sine hjemlige ligaer søndag. Bodø/Glimt tok alle tre poengene da de vant 2–1 borte mot Sandefjord, mens Roma vant med samme siffer i sin hjemmekamp mot Salernitana.

Også etter den kampen havnet utenomsportslige hendelser i fokus, og Mourinho beklaget seg etter kampen.

Han har siden fått det glatte lag av Salernitanas sportsdirektør.

Før torsdagens returoppgjør har Nordlands politidistrikt oppfordret supportere om å være forsiktige.

De dobler også styrken til oppgjøret i Roma.

– Vi ser at ting har endret seg. Det var italienske medier som startet det, med overskrifter som gjør at det blir et betent forhold til Glimt. Glimt har gått fra å være en klubb uten fiender, til noen som fremstår som en fiende. Derfor må vi gjøre tiltak, sier leder ved politioperativt avsnitt ved Bodø politistasjon, Vegard Kristiansen, til VG.