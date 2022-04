Roma-fansen skal ha kastet glassflasker mot Glimt-supporterne: – Det var fælt

ROMA/OSLO (VG) Flere Bodø/Glimt supportere har meldt om kasting av diverse gjenstander mot bortefeltet på Stadio Olimpico.

BORTEFELTET: Mange Bodø/Glimt-supporterne hadde tatt turen til den italienske hovedstaden torsdag kveld.

15. apr. 2022 02:04 Sist oppdatert nå nettopp

– Det var kjempetrykk fra Roma-supporterne, men i andre omgang ble de mer opptatt av å kaste ting. Det haglet med gjenstander, både glassflasker, steiner og lightere, sier Terje Dahlseng Eide til VG.

Avisa Nordland omtalte saken først.

Han var selv på Stadio Olimpico med sønnen Sivert Nordgård Eide for å se Bodø/Glimts kvartfinale i Europa Conference League mot Roma, men opplevelsen ble ikke som håpet.

Og det var ikke bare fordi Bodø/Glimt tapte 0–4, men først og fremst for måten deler av Roma-supporterne oppførte seg på.

– De kastet det de hadde. Selv på 4–0 og etter kampen så haglet det med flasker. Det var masse barnefamilier der. Det var minst to personer som fikk flaske i hodet og begynte å blø. Som fotball- og Glimt-supporter så er det en fryktelig skuffende opplevelse, sier Dahlseng Eide.

– Trist at kampopplevelsen ble ødelagt av noe sånn, sier han videre.

Dahlseng Eide er uansett veldig stolt av at det Bodø/Glimt har fått til i Europa, og synes Bodø/Glimt-supporterne reagerte bra på kastingen.

– Det jeg satt pris på var at det ikke ble kastet ting tilbake, sier han.

KASTEDE GJENSTANDER: En Glimt-supporter viser frem noen av gjenstandene som skal ha bli kastet inn i bortefeltet.

– Det er et under at dette har gått bra. Det har kommet mange glassflasker susende, sier Linn Magnussen til Avisa Nordland.

Hun jobber i reisebyrået TravelMore, og var også på plass på Stadio Olimpico.

– Vi har vært i kontakt med vaktene på stadion, men de sa bare at det «var sånn fotballen var», sier hun.

På pressekonferansen etter kampen ble Bodø/Glimt-spiller Ola Solbakken spurt om hva han synes om kastingen.

– Det er synd. Det er ikke slik det skal være på fotballkamp, sier Solbakken.

BORTETUR: Terje Dahlseng Eide og sønnen Sivert Nordgård Eide på Stadio Olimpico.

Foran torsdagens returoppgjør mellom Bodø/Glimt og Roma doblet politiet styrken i den italienske hovedstaden, og mange var spent på hvordan sikkerheten til supporterne ville bli i den evige stad.

I den første kvartfinalen mellom Bodø/Glimt og Roma på Aspmyra forrige torsdag var det amper stemning mellom benkene gjennom kampen, og i spillertunnelen etter kamp skal Romas keepertrener Nuno Santos ha tatt kvelertak på Kjetil Knutsen. Glimt-treneren svarte med å legge portugiseren i bakken.

– For meg personlig så ser jeg på det som en flamme som ikke ble tent av supporterne, men av et trenerteam som tydelig bevisst har prøvd å tenne en flamme og et bål som ikke var der. Det synes jeg er veldig trist, og det er flere som har følt seg utrygge, sier Dahlseng Eide, som er trener i barne- og ungdomsavdelingen til Bodø/Glimt.

– Jeg føler ikke at vaktene gjorde all verden. Glimt-supporterne som gikk i kiosken for å kjøpe øl fikk den helt i plastglass, mens damen foran meg ble truffet i ryggen og det var glass. Det var egentlig ganske ubehagelig. Vi går på kamp for å se fotball. Det var fælt og lavmål, sier han.

– Jeg håper UEFA ser på det her. Det er ikke sånn her vi håper at fotballen skal være. Vi har blitt sperret på alt av veier, for å sikre oss en trygg reise til stadion. Det er jo meningsløst, og Kjetil Knutsen-maskene som ble revet i stykker. Det er så sykt feil fokus. Fokuset burde være på at Roma-supporterne kaster gjenstander, mener Dahlseng Eide.