Hevder han ikke har tenkt på RBK-fremtiden. Nå ligger alt til rette for at Åsen fortsetter i LSK

Gjermund Åsen fikk noen meldinger fra tribunen og svarte med et lite stikk. Etter kampen fikk han spørsmål om framtiden og en retur til RBK.

Gjermund Åsen møtte pressen etter kampen mot Rosenborg.

30. okt. 2021 21:00 Sist oppdatert nå nettopp

– Det her betyr mye for mange. Som jeg også sa etter seieren over RBK på Åråsen - jeg spiller for flere enn meg selv.

Det var tårer etter hjemmeseieren mot klubben han har kontrakt med ut neste år. Også etter seieren mot RBK på Lerkendal er det en rørt Gjermund Åsen som svarer på hvor mye dette betyr.