Andersen avla frivillig narkotikatest

Brann-keeper Mikkel Andersen forteller vil ikke svare om sin egen rolle i nachspielet. Lørdag avla han narkotikatest.

18. aug. 2021 13:55 Sist oppdatert nå nettopp

Brann Stadion: Mikkel Andersen trente med Brann igjen onsdag.

Etter nachspielet forrige uke, der Andersen deltok, har han vært borte fra trening og kamp, men nå er han tilbake.

– Det var deilig å møte lagkameratene igjen. Det å møte dem hadde jeg gledet meg veldig til, sier Andersen.

– Jeg hadde min datter på armen, forteller Mikkel Andersen om da han ble oppsøkt hjemme.

– Min datter på armen

Tidlig onsdag kom det frem fra Brann at Mikkel Andersen i kjølvannet av skandalen som har rammet Brann, er blitt oppsøkt hjemme.

Keeperen forteller at det gikk en brannalarm der han bor sammen med sin familie. Andersen sier at etter de kom opp igjen i leiligheten, ble det banket på døren. Han opplevde det slik at han ble gjenkjent og at dette utløste at han fikk uønsket oppmerksomhet.

– Jeg hadde min datter på armen, min kone hadde min sønn, forteller Andersen om det han opplevde som en skremmende opplevelse.

I tillegg til Andersen, har også Kristoffer Barmen vært fraværende fra Branns treningsfelt.

– Det har vært veldig mange ting, og det har vært veldig krevende for mange mennesker. Jeg kan sette meg inn i hvordan han har det, sier Andersen.

Narkotikatest

Brann-trener Eirik Horneland opplyser at en del Brann-spillere har avlagt frivillig narkotikatest onsdag.

Andersen ønsket ikke å kommentere om han også har gjort dette, men Branns medietalsmann Thomas Brakstad opplyser at dette har Andersen gjort.

Han avla frivillig narkotikaprøve lørdag.

– Jeg har hele tiden tatt avstand til det, sier Andersen om ryktene som har svirret om narkotikabruk på nachspielet.

Vil ikke svare

Dansken sier om hele opplevelsen de siste dagene at det har vært svært spesielle dager.

– Dette er det voldsomste jeg har opplevd i mitt liv, sier han.

Keeperen ønsker ikke å svare på sin rolle i nachspielet, og gjentar flere ganger at det har vært mange rykter.

– Hva gjorde du på nachspielet?

– Det som skal skje nå er at vi skal se fremover, sier Andersen.

Han kom til Brann i sommer, og endte altså etter kort tid på fest utover natten. Andersen svarer slik på spørsmål om han opplever at det er en toppidrettskultur i Brann.

– Det er det vi skal bevise nå. Vår situasjon krever handling. Nå skal vi handle og bevise hva Brann står for, sier Andersen