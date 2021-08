RBK-spiss røper ukjent side: – En fin måte å koble av på

Rosenborgs nye spiss har vist seg fram med to scoringer på kort tid. På fritiden er musikken viktig for Noah Holm.

Noah Holm kom inn og var banens beste mot Domzale.

17 minutter siden

LJUBLJANA: I bortekampen mot Domzale gjorde 20-åringen akkurat som i det første oppgjøret: Ble byttet inn, og scoret mål.

– Det er veldig deilig. Jeg har kommet hit for å score mål, sier Holm til Adresseavisen etter 2–1-seieren (8–2 sammenlagt) mot slovenerne.

Holm og Stefano Vecchia scoret RBKs mål. Begge to kom inn i pausen og var delaktige i snuoperasjonen på nasjonalarenaen i Ljubljana.

Den norske U21-landslagsspilleren ble nylig signert fra den portugisiske klubben Vitória SC.

Brukte to minutter

Tirsdag kveld ble Holm byttet inn i pausen mot slovenerne. Bare to minutter senere hadde han utlignet til 1–1 for Rosenborg. Spissen dro seg fint løs inne i boksen og tok godt vare på innlegget fra Jonathan Augustinsson.

– Alt jeg hadde planlagt var å gi 100%. Men som spiss går man inn i hver kamp for å score mål. Det er det vi lever av.

På 75 minutter med europaspill har Holm levert to mål. I Slovenia kom han inn og satt fyr på et tamt RBK-lag.

– På benken ser jeg på hvordan kampbildet utfolder seg, hvor det er rom, og bruker den lille fordelen man har når man blir byttet inn.

Noah Holm jublet voldsomt da han fikk sitt første RBK-mål mot Domzale på Lerkendal.

Spissen debuterte da han ble byttet inn i storseieren mot Orkla, men gikk målløs av banen den gang.

– Jeg jaktet som et villdyr på scoring i den kampen, men noen ganger går det ikke. Vi vant heldigvis og jeg lå ikke søvnløs i nettene etterpå, sier Holm.

Lager egen musikk

Før hver kamp hører den unge spissen på musikk som en del av forberedelsene. 20-åringen røper at han også lager egen musikk:

– Jeg har noen sanger som jeg hører gjennom før kamp hver kamp. Jeg lager litt selv, også hører jeg på litt musikk som noen venner av meg lager. Det går stort sett i rap og afrikansk musikk.

– Hvilken type musikk lager du selv?

– Det er hiphop og rap. Jeg liker å finne noen beats og skrive litt. Det er en fin måte å få tankene bort fra fotballen på.

Holm er ikke den eneste RBK-spilleren som lager en musikk. Stefano Vecchia, som ble matchvinner mot Domzale tirsdag kveld, har gitt ut flere låter. Tidligere år slapp han ut låta «Jag vill bara dansa».

Utenom musikken fyller han fritiden med PlayStation og FaceTime med familien. Nyervervelsen har nå funnet seg egen boplass i Trondheim.

Les også Hareide mener dette må på plass før skjebnekampene

Langt roligere enn sin far

Holm er sønn av tidligere Brann- og Strømsgodset-spiller David Nielsen, som i dag er trener i danske AGF. Unggutten mener han skiller seg fra faren på spesielt ett område.

– På banen er jeg ganske rolig i motsetning til min far. Utenfor er jeg veldig jordnær, smiler mye og er for det meste glad, forklarer målscoreren.

Åge Hareide mener Noah Holm har tilpasset seg laget bra: – Nå jobber han med å bli kjent med de andre spillerne.

Kraftspissen begynte sin karriere i Strømsgodset. I 2017 gikk han til tyske RB Leipzig, der han var en del av ungdomsavdelingen før han i 2020 gikk til Vitória SC.

Dette sier RBK-sjef Åge Hareide om Holms første tid i klubben:

– Noah har tilpasset seg bra. Vi kjente til potensialet hans da vi hentet ham. Han er bare 20 år og har mange gode ferdigheter. Nå jobber han med å bli kjent med de andre spillerne, og da må han spille kamper. Allerede har han vist at han har mål i seg. Det er bra for laget.

Lagkameratene flokket seg rundt Noah Holm etter utligningen i kampen som RBK vant 2–1.

– Suger til meg erfaring

På topp får Holm tøff konkurranse fra Dino Islamovic, som har vist eksepsjonell målform den siste tiden. Svensk-montenegrineren har tolv mål på de ni siste kampene.

– Jo flere som scorer mål, jo bedre er det. Jeg lærer mye av både Dino og Guillermo (Molins). Jeg suger til meg masse erfaring hver dag, sier Holm - og legger til:

– De har i vært i gamet i mange år, og kan småtriks og detaljer som de lærer bort.

– Håper du at flere scoringer kan gi plass i startelleveren?

– Det tror jeg alle spillere gjør. Jeg er glad for alle de minuttene jeg kan få. Jeg vet at jeg har et stykke igjen til toppformen er her, men det var veldig godt å få 45 minutter mot Domzale nå, avslutter spissen, og forteller at han er svært tilfreds med den første tiden i Rosenborg.

Nå venter en bortekamp mot Mjøndalen på søndag for Holm og RBK, før det blir playoff i Frankrike mot Rennes neste uke.