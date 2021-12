Hammarby sparker Milojevic etter Rosenborg-flørten

Milos Milojevic (39) var aktuell for Rosenborg og reiste til Trondheim for å forhandle med trønderklubben. Det kostet ham jobben i Hammarby.

ARBEIDSLØS: Milos Milojevic.

13. des. 2021 18:02 Sist oppdatert nå nettopp

Klubben opplyser om sparkingen på sine nettsider mandag, og skriver:

– Det var i begynnelsen av desember at Milojevic meddelte Hammarby Fotboll-styret at han hadde planer om å skrive under på en kontrakt med den norske klubben Rosenborg og dermed forlate Hammarby. Det førte til mange diskusjoner mellom de involverte partene, og Milojevic reiste til Trondheim for å forhandle med Rosenborg. Dette ser Hammarbys styre på som en oppførsel som ikke er akseptabel, og derfor velger vi å avslutte samarbeidet med Milojevic, skriver klubben.

Det var forrige mandag den 39 år gamle serberen var på plass i Trondheim, da etter noen dager med rykter om at han var aktuell som Åge Hareides etterfølger i Rosenborg. Milojevic forlot Trondheim og noen dager senere, nærmere bestemt fredag, kom rapportene om at han takket nei til å bli Rosenborgs nye hovedtrener.

Siden har TV 2 hevdet at det var Rosenborg som takket nei til Milojevic, og det virket å være enden på visa. Spekulasjonene handlet ikke lenger om Milojevic, men i større grad om Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen og Kjetil Rekdal, som også var i Trondheim for å møte Rosenborg-ledelsen.

Men nå har Milojevic altså fått sparken – etter bare et halvt år som Hammarby-trener. Da han fikk jobben i juni skrev han under på en tre og et halvtårskontrakt.

Så sent som lørdag uttalte Hammarby-kaptein Darijan Bojanic til Aftonbladet at Milojevic hadde spillergruppens «fulle tillit».

Allsvenskan-klubben trekker frem nettopp «tillit» som et nøkkelord i avgjørelsen om å sparke Milojevic.

– Hammarby er en av Skandinavias ledende klubber, og for å lede vårt herrelag kreves det at man deler den oppfatningen, i tillegg til at man har tillit fra styre og medlemmer av klubben. Milojevic’ handlinger har misbrukt denne tilliten, og dermed er et videre samarbeid uaktuelt, noe vi har informert ham om, skriver Hammarby i uttalelsen.

– Vi er veldig fornøyde med tiden vi hadde sammen med Milos. Det var leit at vårt samarbeid ikke ble lengre, men det var en naturlig beslutning å ta, skriver Hammarby videre.

Rosenborg avsluttet sesongen med 2–2 mot Strømsgodset søndag. Trondheimsklubben endte på 5. plass, og skal dermed ikke spille noe på kontinentet neste sesong. Det var Åge Hareides siste kamp som Rosenborg-trener, og det er fortsatt høyst usikkert hvem som får oppgaven med å lede laget videre.