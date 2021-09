Nektet landslagsspill etter betent konflikt – nå er Johnsen tilbake i varmen

ULLEVAAL (VG) Venezia-spiller Dennis Tørset Johnsen (23) nektet å spille på U21-landslaget under Leif Gunnar Smerud. Nå får han tillit på A-landslaget under Ståle Solbakken.

ITALIA-PROFF: Dennis Johnsen har en klubbhverdag på høyt nivå. Her i duell med Spezia-duoen Simone Bastoni og Jacopo Sala.

Sammen med Rafik Zekhnini og Tobias Heintz havnet Johnsen på kant med NFF og Smerud, og trakk seg fra landslagsspill høsten 2019. Da var det allerede klart at trioen var uønsket på neste samling, noe Smerud begrunnet med at «dette er spillere som over tid har hatt problemer med å etterleve de krav og forventninger som stilles til landslagsspillere».

Johnsen og co. mente på sin side at de ble frosset ut av landslagssjefen, og at treneren skapte splittelser i troppen. Overfor VG klaget Johnsen på at han ikke utviklet seg som spiller under Smerud og stilte spørsmål rundt trenerens taktiske disponeringer.

Smerud er fremdeles U21-landslagstrener i dag. Han forteller at spillerne fikk tilbud om et møte den samme høsten, men viser til toppfotballsjef Lise Klaveness for hvordan forbundet håndterte konflikten videre.

Klaveness sier til VG at de ikke offentliggjør dialog mellom enkeltspillere og landslagstrenere.

– Veien opp til profesjonelt A-lagsnivå er beinhard og alle involverte er under press. Det er en del av vår virksomhet at det smeller noen ganger, og det er en del av vårt ansvar som forbund å romme dette og lete etter gode veier videre når konflikter oppstår, sier hun på generelt grunnlag.

Klaveness stilte seg bak Smeruds beslutning om å utelukke trioen fra landslaget i 2019.

Beskyldt for navnediskriminering

Kort tid etter at Johnsen gikk hardt ut mot Smerud, ble også hans lillebror, Mikael, vraket fra U20-landslaget. Det fikk storebror til å reagere, og Johnsen hevdet at Smerud diskriminerte på bakgrunn av etternavn.

For landslagssjef Ståle Solbakken var bråket rundt Johnsen ukjent og ikke noe han har tatt hensyn til i uttaket av troppen til landslagskampene mot Tyrkia (8. oktober) og Montenegro 11. oktober).

– Det har jeg ikke tenkt på, hørt om eller vurdert, sier 53-åringen på spørsmål fra VG.

Johnsen har vært involvert i samtlige av Venezias seriekamper denne sesongen. Den nyopprykkede klubben ligger tredje sist i Serie A.

– Jeg så det i avisen nå etter trening. Det kom som et lite sjokk, men det er veldig gøy, sier han til VG om uttaket.

Ser forbi konflikten

Solbakken forteller hvorfor Johnsen – og ikke Belgia-proff Aron Dønnum – for første gang i karrieren blir vektet god nok til et A-landslag.

– Vi ser alle spillerne innimellom. I det siste har han fått selvtillit og fått en posisjon i laget. Han spiller i Serie A, er kreativ, så det er ikke noe vanskeligere enn det. Dønnum har hatt en nedadgående i kurve i takt med at laget hans er under maks press. Nå er det kanskje en som føler at det flyter og en som kjenner at det stanger litt, sier Solbakken.

Smerud ser forbi konflikten med Johnsen når han skal beskrive hvilken spillertype som er hentet inn til landslagstroppen. «Stor fart», «voldsomt rykk» og «gode tekniske ferdigheter» trekkes frem.

– Jeg har ikke fulgt ham så tett som Ståle og de, siden han ikke har vært aktuelt. Men det er ingen tvil om at Dennis Johnsen har veldig gode kvaliteter. Jeg regner med det er som Ståle sier, at han har blitt en mer kollektiv spiller. Individualisten Dennis Johnsen er det ingen som har satt spørsmålstegn rundt, hverken Ajax eller jeg, sier Smerud til VG i dag.