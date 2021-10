Her havner Sandviken-damene på veggen igjen

Nå er garderoben igjen pyntet med Fotball-Norges mest omtalte portretter.

8. okt. 2021 09:17 Sist oppdatert nå nettopp

Fredag morgen er bildene av Sandviken-damene tilbake på garderobeveggen de ble tatt ned fra.

– Det er en seier for likestillingen, mener den mangeårige Sandviken-lederen Mette Hammersland.

Mette Hammersland (fra v.) og Hedda Duffy har garderobedugnad for å få Fotball-Norges mest omtalte bilder tilbake på plass fredag.

Hun utdyper med å si at saken handler om noe større enn plakatene på garderobeveggen.

– Det handler om likestilling. I idretten er det ganske stor forskjell fremdeles, sier Hammersland.

– Hvordan føles det å henge bildene opp igjen?

– Helt nydelig. Dette hadde jeg aldri trodd vi kom til å gjøre, sier Hammersland.

De første bildene på vei opp.

Trodde slaget var tapt

Bildene skal nå få henge i den største garderoben på Stemmemyren. Da de først ble tatt ned, havnet bildene på lager, for så å få plass i en mindre garderobe på anlegget.

– Jeg trodde vi bare måtte avfinne oss med å være i den minste garderoben, om bildene skulle få henge i fred, sier Hammersland.

Mette Hammersland kaller det som foregikk på Stemmemyren fredag en seier for likestillingen.

– Visste ikke det ville bli slik

Det var onsdag BT skrev at bildene ble tatt ned fordi de «virket forstyrrende» på herrelagets oppladning til kamp.

Saken har vakt oppsikt nasjonalt.

– Vi visste ikke at det ville bli slik. At mediene kom til å skrive så mye og at saken skulle få sånn oppmerksomhet, sier Hammersland.

Hun trodde det skulle stoppe med en artikkel i Bergens Tidende. Slik ble det ikke.

Da bildene ble fjernet, var det herrelagets trener som tok beslutningen. 3.-divisjonslaget har delt garderobe med det som har vært Norges beste kvinnelag i år, på jakt etter gull både i serie og cup.

Hedda Duffy i Sandviken gir uttrykk for at det betyr mye for spillerne å få bildene tilbake der de var.

– Det er helt fantastisk å se bildene på veggen igjen, sier Duffy.

Bildene ble laget før Sandvikens kamp mot Arna-Bjørnar på Brann Stadion. For ikke-bortskjemte spillere, var det noe spesielt.

– Vi begynte nesten å grine da vi hadde fått laget disse. Bildene var så flotte. Det sier litt om hva vi er vant til, når vi blir så utrolig glade for å få dette til, sier Hammersland.

Veggene er ikke lenger bare.

Beklaget

Styret i IL Sandviken kom torsdag med en beklagelse.

– Vi mener at Norges beste kvinnelag skal ha spillerbildene sine hengende i fred i garderoben, og beklager at disse ble tatt ned.

Det uttalte Alexander Jansen, daglig leder i Sandviken IL, til BT.

– Norge har fortsatt en vei å gå når det gjelder likestilling i fotballen. Her har Sandviken opp gjennom årene gått i bresjen, og da er det ekstra leit å høre at vi selv svikter på et så viktig punkt.

– Sandviken skal fortsatt være en klubb som kjemper for kvinnefotballen, og vi får bruke tiden godt fremover på å forsterke lojaliteten for klubbens- og idrettsbevegelsen sine verdier, sa Jansen videre.

Og der var alle på plass, konstaterer en fornøyd Hammersland.

Hele byen på lag

Sist helg tok Sandviken seg til cupfinalen. Laget leder Toppserien med syv poengs luke, men da med én kamp mer spilt enn Rosenborg.

Og det som var en sår sak, har utløst noen positive følelser.

– Etter de siste dagene virker det som hele byen er på lag med oss, sier Mette Hammersland.

– Det siste dagene har vært elleville. At vi har fått all den støtten, tenker jeg må være utrolig god motivasjon for spillerne.