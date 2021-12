– Jeg har et desperat håp om at dette er en renselse for Brann

Mange bergensere har det blytungt dagen etter at Brann rykket ned.

– Hvordan er det mulig, spør Audun Lysbakken.

16. des. 2021 18:32 Sist oppdatert nå nettopp

Brann er nede i Obosligaen. Og det er bare syv år siden sist.

Det gjorde at Audun Lysbakken sov like dårlig som da SV hadde bestemt seg for å bryte regjeringsforhandlingene på Hurdal.