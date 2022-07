Norsk frustrasjon tross pangåpning: – Det skal ikke skje

SOUTHAMPTON/OSLO (VG) (Norge – Nord-Irland 4–1) Etter EM-fiaskoen i 2017 med null scoringer og tre tap, fikk Norge en langt bedre start på EM i 2022. Men baklengsmålet skapte frustrasjon i den norske leiren.

Foto: BERNADETT SZABO / Reuters

7. juli 2022 21:48

Norge vant 6–0 mot Nord-Irland i begge de to kampene mellom landene i EM-kvalifiseringen i 2019, og i åpningskampen i EM ble det tidlig klart at Norge fremdeles er best av de to.

Til pause var stillingen 3–0 og i den andre omgangen kontrollerte Norge inn til en enkel 4–1-seier.

Det er Norges største seier i et EM-sluttspill siden de vant 3–0 mot Frankrike i 2001.

– I dag var det viktig å komme seg unna med en seier, komme seg inn i rytmen, og så vet vi at det blir en stor utfordring på mandag, sier Ada Hegerberg til VG.

Julie Blakstad, Frida Maanum, Caroline Graham Hansen og Guro Reiten scoret målene for det norske laget, som kan vente seg tøffere motstand mot hjemmenasjonen England i neste kamp, mandag 11. juli.

Og selv om Norge tidvis viste frem godt angrepsspill, var det irritasjon å spore spesielt knyttet til baklengsmålet - som kom etter et hjørnespark.

– Vi sover i starten av andre omgang og det skal ikke skje, sier Hegerberg til TV 2.

– Vi vet at nivået blir noe helt annet på mandag. Det er vi nødt til å være forberedt på, og det er derfor vi er litt irriterte noen ganger i dag. Det er slike småting som vi vet vi kan gjøre litt bedre, og som vi er nødt til å gjøre bedre på mandag, sier hun til VG.

Se målene fra kampen her:

Det var Julie Nelson som headet inn reduseringen til Nord-Irland.

– Det er småjentefotball-feil. Det må vi lære oss, sa TV 2s ekspertkommentator Solveig Gulbrandsen etter scoringen.

– Jeg er kjempefornøyd med at vi vi vinner og vi vinner stort i første kampen i mesterskapet. Vi gjør spillemessig en veldig god førsteomgang, så har vi en periode i starten av andre som ikke er like kontrollert og bra – og da blir vi straffet, sier trener Martin Sjögren til VG – og sier han blir «irritert» over at det første de gjør i andre omgang er å slippe inn mål.

Årets EM er det første mesterskapet Nord-Irland har kvalifisert seg til og følgelig var det dermed også Nord-Irlands første mesterskapsscoring.

– Det er utrolig. Jeg trodde ikke jeg ville være den som skulle score. Det har vært noen år siden sist jeg scoret. Det er en utrolig følelse å score det første mesterskapsmålet til Nord-Irland, sier Nelson til BBC.

Etter kalddusjen hevet Norge seg igjen, og Guro Reiten sørget for en ny tremålsledelse da hun skrudde et frispark fra 20 meter ned i hjørnet fem minutter etter Nord-Irlands scoring - en scoring som også ble kampens siste.

fullskjerm neste REDUSERING: Julie Nelson scoret for Nord-Irland tidlig i den andre omgangen. 1 av 2 Foto: JOHN SIBLEY / Reuters

Etter flere gode angrep, kom det første norske målet etter ti minutters spill. Guro Reiten spilte lekkert videre til Julie Blakstad, som tok med seg ballen inn i 16-meteren og skjøt hardt og presist ned i nærmeste hjørne.

– Det er fremtiden som setter den, i sitt første mesterskap, sa TV 2-kommentator Endre Olav Osnes om scoringen til 20 år gamle Blakstad.

FØRSTE EM-MÅL SIDEN 2013: Julie Blakstad scoret Norges første mål.

Manchester City-spilleren var ikke med da Norge sist spilte et mesterskap, VM i 2019. Hun var følgelig heller ikke med i EM i 2017, hvor Norge røk rett ut etter tre tap i gruppespillet.

Den gang gikk Norge gjennom gruppespillet uten å score mål. I EM i 2013 gikk Norge til finalen, hvor de tapte 0–1 mot Tyskland. Sammen med semifinalen mot Danmark i 2013, hvor Norge scoret sitt eneste mål før straffesparkkonkurransen etter tre minutter, var det dermed den første norske EM-scoringen i vanlig spill på 487 minutter - syv timer og 37 minutter.

Så lenge måtte man ikke vente på den neste. Kun tre minutter senere rotet Nord-Irland det til i bakre rekker. Frida Maanum vant ballen inne mot motstanderens halvdel og kunne til slutt trille ballen inn i det åpne målet etter godt forarbeid fra Ada Hegerberg.

Tidligere i år ble det klart at Hegerberg ville gjøre comeback på landslaget, etter at hun først sa nei til landslaget etter EM i 2017:

Det norske laget fortsatte å skape store sjanser og etter en halvtime ble det pekt på straffemerket etter at VAR grep inn og viste at Nadine Caldwell traff ballen med armen inne i feltet.

Caroline Graham Hansen var sikkerheten selv fra 11 meter og sikret Norge en tremålsledelse etter 30 minutter.

I den andre omgangen scoret begge lagene én gang hver og dermed endte det 4–1 til Norge.

PS! De to andre lagene i Norges gruppe er England og Østerrike. England vant onsdag 1–0 mot Østerrike foran snaut 70.000 tilskuere på Old Trafford. De to beste lagene i gruppen går videre til kvartfinalene.