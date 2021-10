Kapteinen utvist da trondhjemmer spolerte RBK-festen

Markus Henriksen måtte forlate banen allerede i førsteomgangen.

Markus Henriksen var tilbake på banen etter et skadeopphold på fem måneder. Det endte med utvisning før pause for RBK-kapteinen.

Rosenborg 2–2 Vålerenga

LERKENDAL: 16 618 tilskuere var med på RBKs gjenåpningsfest på Lerkendal. Med bluss, fyrverkeri, supporterrop, Markus Henriksen tilbake i startelleveren etter et lengre skadeavbrekk og etter hvert underholdende fotball – var rammene satt for fotballfesten.

Og med seier til både Molde og Bodø/Glimt, var tre poeng høyst nødvendig for gulljagende RBK.

Men trepoengeren uteble for trønderne – og nevnte Henriksen fikk neppe det comebacket han hadde håpet på.

Ble hyllet

Før kampen ble RBK-helten Tore Reginiussen hyllet og takket for sin innsats i klubben.

– Det er helt fantastisk å stå her og kjenne på atmosfæren – og se supportere her igjen, sa Reginiussen, som ga seg i RBK etter 2020-sesongen.

På spørsmål om hans forventinger til kampen, sa han dette:

– Jeg kan ikke huske at jeg har tapt mot Vålerenga her.

Her blir Tore Reginiussen hyllet av RBK-supporterne før kampen mot Vålerenga søndag kveld.

Svaret falt i smak og altaværingen høstet applaus fra RBK-supporterne som hadde tatt turen til Lerkendal søndag kveld.

Reginiussen står med 271 kamper og 28 mål for RBK. Han var med på å vinne fire seriemesterskap og tre cupgull.

Både hjemme- og bortesupporterne hadde med seg bluss på tribunen.

Svakt forsvarsspill og Vecchia-mål

RBK hadde mest ball innledningsvis, men skapte ingen store målsjanser.

Først etter 19 minutter kom den første brukbare muligheten for trønderne. Dino Islamovic ble servert av Erlend Dahl Reitan, men svenskens heading gikk en knapp meter utenfor Enga-målet.

Minuttet senere smalt det i den andre enden av banen.

Tobias Christiansen spilte ballen til Amor Layouni, som fikk lagt inn foran mål mot 18-åringen Seedy Jatta. Verken Holmar Örn Eyjolfsson eller Carlo Holse fulgte bra nok med, og dermed fikk unggutten en enkel jobb med å heade ballen i mål bak Julian Faye Lund.

1–0 til Vålerenga etter svakt forsvarsspill av RBK.

Det tok kun fire minutter før trønderne fikk noe å juble for.

Etter klabb og babb inne i feltet til Vålerenga, fikk Stefano Vecchia pirket inn 1–1. Først sendte Noah Holm ballen i tverrliggeren, før den formsterke svensken var på rett plass til rett tid og sørget for at lagene var like langt.

Denne situasjonen endte til slutt med RBK-scoring. Etter klabb og babb – derav en avslutning i tverrliggeren fra Noah Holm – fikk Stefano Vecchia pirket ballen i mål. 1–1.

Henriksen utvist

Like etter utligningen testet Islamovic skuddfoten. Forsøket var godt, men Enga-keeper Kjetil Haug hang med på notene og fikk slått ballen unna.

36 minutter ut i kampen ropte RBK-fansen på straffespark. Reitan gikk i bakken ved kanten på 16-meteren etter å ha fått en kakk på baksiden av foten av Layouni.

– Jeg syns ikke det er nok til å blåse straffespark, sa Eurosport-ekspert Tor Ole Skullerud.

Dommer Rohit Saggi var aldri i tvil: Ikke straffespark.

Fire minutter senere var Saggi like tydelig. Henriksen kom inn i full fart med knottene først og felte Fredrik Oldrup Jensen. Han ble belønnet med sitt andre gule kort – dermed måtte RBK spille resten av kampen med ti spillere.

– Det er rett og slett klønete av Markus Henriksen. En rutinert herremann som Markus bør vite bedre. Det er knotter først og stor fart inn i taklinga. Når du vet at du har gult kort fra før, må du tenke deg om en gang til, sa Skullerud om utvisningen.

Det første gule kortet fikk Henriksen etter å ha løpt Layouni overende.

Her forlater Henriksen banen etter å ha fått sitt andre gule kort.

Ceide-scoring

Til pause sto det 1–1.

– Vi må spille 4–4–1 og får Alexander (Tettey) inn som erstatter for Markus på midten. Dino fikk seg en smell og blir byttet ut, sa RBK-trener Åge Hareide til Eurosport før andreomgangen ble sparket i gang.

Syv minutter ut i den andre halvdelen jublet Enga-spillerne for scoring. Men dommer Saggi hadde allerede blåst frispark for Faye Lund og RBK. Han ble hindret av to motspillere og holdt igjen.

Like før timen var spilt, ble det enda mer trønders jubel og bluss.

Eyjolfsson satte fart fremover og utnyttet en overgangsmulighet. Islendingen spilte ballen videre til Emil Konradsen Ceide som satte fart mot Enga-målet. Kantspilleren fikk til slutt avsluttet, og ballen gikk via Ivan Näsberg og keeper Haug og i mål.

2–1 med ti spillere på banen.

Emil Konradsen Ceides avslutning gikk via Ivan Näsberg og keeper Kjetil Haug og i mål.

Trondhjemmer utlignet

Det tok ikke lang tid før Enga utlignet til 2–2. Innbytter og trondhjemmer Odin Thiago Holm rykket fra Per Ciljan Skjelbred og banket ballen i krysset fra 20 meters hold.

Lagene var like langt igjen med drøye 20 minutter igjen å spille.

På overtid gikk Noah Holm i bakken, men Saggi vinket spillet videre – til store protester fra enkelte spillere og RBK-supporterne.

Engas Holm var en konstant trussel for RBK mot tampen av kampen. Men verken 18-åringen fra Tiller eller noen andre spillere på banen evnet å score et avgjørende mål.

Odin Thiago Holm (18) fra Tiller i Trondheim banket ballen i mål fra 20 meter og sørget for at kampen endte 2–2 på Lerkendal.

Dermed endte kampen 2–2. Nå er det ni poeng opp til serieleder Glimt for RBK med åtte kamper igjen å spille av sesongen.

Disse spilte kampen:

Rosenborg: Julian Faye Lund; Erlend Dahl Reitan, Holmar Eyjolfsson, Even Hovland, Carlo Holse; Per Ciljan Skjelbred (Anders Konraden 79'), Markus Henriksen; Noah Jean Holm, Stefano Vecchia (Olaus Skarsem 75’), Emil Konradsen Ceïde (Rasmus Wiedesheim-Paul 90’); Dino Islamovic (Alexander Tettey 46').

Vålerenga: Kjetil Haug; Henrik Bjørdal, Jonatan Tollås Nation, Ivan Näsberg, Leonard Zuta; Osame Sahraoui, Fredrik Oldrup Jensen, Tobias Christensen; Seedy Jatta (Odin Thiago Holm 60'), Vidar Örn Kjartansson, Amor Layouni (Nicolaj Thomsen 78').