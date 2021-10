Landro styrte inn mot tre poeng i debuten. Så våknet Åsane.

Steffen Landro så ut til utmanøvrere Morten Røssland, men det endte med poengdeling i sotrastrilens første kamp som Ull/Kisa-trener.

Steffen Landro ledet Ull/Kisa for første gang i lørdagens oppgjør mot Åsane.

19 minutter siden

Sotrastrilen Steffen Landro ble ansatt som Ull/Kisa-trener for litt over to uker siden. Lørdag debuterte han som trener for laget fra Romerike.

Og det mot sin erkerival, Åsane. 36-åringen har sendt kruttsalver i retning Åsane tidligere, og rivaleriet mellom Landros lag og Åsane, har vært åpenbart.

Landro så lenge ut til å bli seiersherren på Åsane Arena lørdag ettermiddag, men Røssland og Åsane ville det annerledes.

Ull/Kisa ledet 3–1 frem til det 80. minutt, men to sene scoringer fra Stian Nygard og Bjarte Haugdal førte til poengdeling.

Fakta Åsane - Ull/Kisa 3–3 (1–1) 1. divisjon, 23. serierunde, Åsane Arena Mål: 0–1 Sondre Sørløkk (12. min, str.), 1–1 Sondre Auklend (38. min), 1–2 Mikkel Rakneberg (54. min), 1–3 Sondre Sørløkk (58. min, str.), 2–3 Stian Nygard (80. min), 3–3 Bjarte Haugsdal (85. min) Gult kort: Sondre Auklend (Åsane), Stian Nygard (Åsane), Didrik Fredriksen (Åsane), Henning Tonsberg Andresen (Ull/Kisa), Christian Aas (Ull/Kisa) Dommer: Ole-Alexander Ekeli Valen, Kråkerøy Tilskuere: 621 Åsane (4–2–3–1): Mark Jensen – Emil Kalsaas (Erlend Hellevik Larsen fra 66. min), Bjarte Haugsdal, Eirik Wollen Steen, Martin Ueland (Ryan Doghman fra 66. min) - Tomas Kristoffersen, Didrik Fredriksen – Stian Nygard, Håkon Lorentzen, Sondre Auklend (Senai Hagos fra 88. min) – Joakim Hammersland (Sindre Austevoll fra 73. min) Vis mer

Det ble ingen fin ettermiddag på Åsane Arena for Tomas Kristoffersen og co.

Balanse i regneskapet til pause

Landros mannskap startet kampen best, og fikk uttelling for presset drøye ti minutter ut i kampen.

Martin Ueland berørte ballen med armen inne i egen 16-meter, og dommeren pekte på straffemerket. Fra 11 meter var Sondre Sørløkk iskald og sendte Mark Jensen feil vei.

1–0 til Steffen Landro og Ull/Kisa.

– Dette var det Ull/Kisa og Landro trengte etter syv strake tap, sier Eurosport-ekspert Petter Bø Tosterud.

Men Åsane løftet seg, og like før pause kom uttligningen. Et hjørnespark landet i beina hos stortalentet Sondre Auklend. Leiesoldaten lot seg ikke be to ganger, og satte ballen kontant i mål. 1–1 på Åsane Arena.

Sondre Auklend, som er på lån fra Viking ut sesongen, skapte balanse i regnskapet med et kontant skudd.

– Nå snakker vi Landro-effekt

Ull/Kisa gikk ut i hundre, og Mikkel Rakneberg styrte et innlegg mot Åsanes mål. Forsøket gikk forbi Mark Jensen og i nettmaskene - og dermed var Landros menn nok en gang i ledelsen.

Men det skulle ikke stoppe der. Tre minutter senere fikk Ull/Kisa straffe nok en gang. Sørløkk var sikker som banken fra 11-metersmerket nok en gang. 3–1 til Ull/Kisa.

– Dette er sterkt. Nå snakker vi Landro-effekt, sier Tosterud.

Men mot slutten av oppgjøret, ble det spennende. Stian Nygard dunket en retur rett i nettaket, noe som gjorde at Åsane kom inn på skuddhold for å ta poeng.

Og det skuddholdet utnyttet de. Et fint innlegg fra høyre fant Bjarte Haugsdal inne i 16-meteren. «Poteten» steg til værs og styrte ballen på vakkert vis i nettmaskene.

3–3 på Åsane Arena!

Poengdelingen gjør at Ull/Kisa har to poeng opp til trygg grunn, mens Åsane opprettholder distansen på seks poeng ned til direkte nedrykk.