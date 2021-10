Røssland om Landros Åsane-rivaleri: – Et «elsk-hat»-forhold

Steffen Landro så ut til utmanøvrere Morten Røssland, men det endte med poengdeling mellom trenerrivalene.

– Steffen unner ikke meg noe særlig, og jeg unner ikke Steffen noe særlig heller. Men vi har en veldig respekt for hverandre, sier Åsane-trener Morten Røssland

Sotrastrilen Steffen Landro ble ansatt som Ull/Kisa-trener for litt over to uker siden. Lørdag debuterte han som trener for laget fra Romerike.

Og det mot sin erkerival, Åsane. 36-åringen har sendt kruttsalver i retning Åsane tidligere, og rivaleriet mellom Landros lag og Åsane, har vært åpenbart.

– Hadde det vært kjekt å debutere med en seier mot erkerivalen Åsane?

– Ja, definitivt. Det hadde vært utrolig kjekt, svarer Landro.

Men slik ble det ikke. Landro så lenge ut til å bli seiersherren på Åsane Arena lørdag ettermiddag, men Røssland og Åsane ville det annerledes.

Ull/Kisa ledet 3–1 frem til det 80. minutt, men to sene scoringer fra Stian Nygard og Bjarte Haugdal førte til poengdeling.

Steffen Landro ledet Ull/Kisa for første gang i lørdagens oppgjør mot Åsane.

Fakta Åsane – Ull/Kisa 3–3 (1–1) 1. divisjon, 23. serierunde, Åsane Arena Mål: 0–1 Sondre Sørløkk (12. min, str.), 1–1 Sondre Auklend (38. min), 1–2 Mikkel Rakneberg (54. min), 1–3 Sondre Sørløkk (58. min, str.), 2–3 Stian Nygard (80. min), 3–3 Bjarte Haugsdal (85. min) Gult kort: Sondre Auklend (Åsane), Stian Nygard (Åsane), Didrik Fredriksen (Åsane), Henning Tonsberg Andresen (Ull/Kisa), Christian Aas (Ull/Kisa) Dommer: Ole-Alexander Ekeli Valen, Kråkerøy Tilskuere: 621 Åsane (4–2–3–1): Mark Jensen – Emil Kalsaas (Erlend Hellevik Larsen fra 66. min), Bjarte Haugsdal, Eirik Wollen Steen, Martin Ueland (Ryan Doghman fra 66. min) – Tomas Kristoffersen, Didrik Fredriksen – Stian Nygard, Håkon Lorentzen, Sondre Auklend (Senai Hagos fra 88. min) – Joakim Hammersland (Sindre Austevoll fra 73. min) Vis mer

Rivaleri

– Helt ræva.

Det skjøt Åsane-trener Morten Røssland inn med et glimt i øyet da han overhørte at Landro fikk spørsmål om hvordan hans forhold til Åsane er nå.

Det er litt over ett år siden han uttalte at det er «ingen som bryr seg om dem».

– Forholdet har begynt å bli bedre. Morten (Røssland) er er en god trener jeg har kjemperespekt for. Jeg er såpass patriot at jeg håper det går bra med alle lag i bergensfotballen, sier Landro.

Røssland beskriver rivaleriet med Landro på følgende vis:

– Det har vært et «elsk-hat»-forhold, spesielt da han var i Nest-Sotra. Vi har veldig stor respekt for hverandre faglig.

– Kan man beskrive det som et vennlig rivaleri?

– Nei, kanskje ikke vennlig. Vi hater å tape begge to. Steffen unner ikke meg noe særlig, og jeg unner ikke Steffen noe særlig heller. Men vi har en veldig respekt for hverandre, svarer Åsane-treneren.

Sondre Auklend, som er på lån fra Viking ut sesongen, skapte balanse i regnskapet med et kontant skudd.

– Han er taktisk briljant

Respekten Røssland har for Landro er tydelig.

– Han er taktisk briljant til tider, og det gjorde det vanskelig for oss i dag, sier Åsanes hovedtrener.

– Han er veldig uforutsigbar og vanskelig å lese. Det er utfordrende å skulle forberede seg godt mot hans lag.

Selv om Ull/Kisa ligger på nedrykksplass, har Røssland klokkertro på at de kommer til å unngå spill i 2. divisjon i 2022.

– De rykker ikke ned. Det kan jeg satse mye penger på. De har hentet helt rett mann. Landro kommer til å styre det fint inn, sier han.

Åsane hadde lenge bare tre poeng ned til 14.-plass, som gir kvalifisering om videre spill i 1. divisjon, men det sene comebacket gjør at de opprettholder luken på fem poeng ned.

Landro er like sikker på at Åsane ikke havner i nedrykksstriden som det Røssland er på at Ull/Kisa kommer til å klare seg.

– Åsane kjemper om opprykk. De er ikke i nærheten av å være med i nedrykksstriden.

Tomas Kristoffersen og Åsane så lenge ut til å tape, men hjemmelaget reddet ett poeng mot slutten av oppgjøret.

– En veldig rar kamp

– Det var litt både og i dag. Det føles som to poeng tapt, men vi hadde samtidig tapt syv kamper på rad. Det var ekstremt viktig å snu den trenden, sier Ull/Kisa-trener Landro.

Ull/Kisa sto med syv strake tap og på nedrykksplass før sotrastrilen inntok trenerstolen på Romerike. Etter 3–3 og ett poeng mot Åsane, har de bare ett poeng opp til trygg grunn.

– Det var en veldig rar kamp. Når man kommer under, er det alltid gøy å komme tilbake og ta poeng. Men jeg føler at vi skulle hatt tre poeng i dag, sier Åsane-trener Morten Røssland.

Ull/Kisa tok ledelsen to ganger, men Åsane kom tilbake begge gangene. Poengdelingen gjør at Åsane har fire poeng opp til Sogndal, som ligger på den siste kvalifiseringsplassen til Eliteserien.