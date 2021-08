RBK-stjernen starter med utdanningen allerede i høst

I Alexander Tetteys kontrakt står det at han skal få en jobb i akademiet på nyåret. Men allerede nå starter han på trenerkurs.

Om halvannen måned starter Alexander Tettey på sin trenerutdanning: – Dette er noe jeg har tenkt lenge på å gjøre.

LJUBLJANA: – Det stemmer. Jeg skulle ønsket at jeg kunne ha startet med en gang. Dette er noe jeg har tenkt lenge på å gjøre.

Det sier Alexander Tettey til Adresseavisen på spørsmål om han har meldt seg på trenerkurs.

Midtbanespilleren er på plass i Ljubljana for å spille returkampen i Conference League-kvalifiseringen mot Domzale. Det første oppgjøret endte med knusende 6–1-seier til RBK. Tirsdag kveld spilles returkampen i den slovenske hovedstaden.

Fakta Dette er NFF Grasrottreneren Utdanningen er rettet mot barne- og ungdomsfotballtreneren og er trenerens første møte med formell trenerutdanning. Utdanningen går over et år og er delt inn i modulene: Barnefotballkurset

Barnefotball – flest mulig med kvalitet

Mot ungdom – lengst mulig

Ungdomsfotball – lengst mulig – best mulig. Videre kan man ta disse utdanningene: Uefa B-lisens, Uefa A-lisens, Uefa Pro-lisens og /eller ulike spesialutdanninger (Uefa Spillerutdanning A, UEFA Keepertrener A lisens, NFF Keepertrener A lisens, NFF Keepertrener B lisens, NFF Spillerutvikling B, NFF Trenerveileder) Vis mer

– En interessant jobb

Før kampen bekrefter RBK-stjernen at han skal gjennomføre «C-kurset» (NFF Grasrottreneren).

– Jeg starter i slutten av september.

– Hvorfor tar du trenerkurset?

– Fordi jeg ønsker å være trener for barn. Iallfall til å starte med. Jeg vil se barn smile, høre etter og ha det gøy med fotball. Dette var noe jeg vokste opp med selv. Å se barna utvikle seg og lære høres ut som en interessant jobb.

– Kunne du tenkt deg en slik jobb etter fotballkarrieren?

– Ja, absolutt. Jeg har ikke veldig lenge igjen av karrieren min. Det kan være noe å jobbe med på sikt.

Kan få ny jobb på nyåret

Tettey har kontrakt ut inneværende sesong med RBK. I kontrakten hans står det at han skal fortsette å jobbe i Salmar-akademiet når han legger opp som fotballspiller.

– I kontrakten min står det at jeg begynner i akademiet ved nyttår, men datoen er ikke spikret. Etter hvert må vi snakke om detaljene rundt det og hvilken rolle jeg skal få, sier han.

Per nå har ikke Tettey forlenget kontrakten med klubben, men han har tidligere i sommer sagt at det kan være aktuelt å ta enda en sesong i RBK.

– Jeg stresser ikke med å bestemme meg. Men skal jeg forlenge spillerkarrieren, må kroppen, motivasjonen og lysten være der. Om ikke alt det er på plass, er det ikke noen vits i å fortsette. Frem til da skal jeg gjøre så godt jeg kan og hjelpe laget. Vi får ta tak i fremtiden og klausulen om en akademijobb senere.

– Hva gjør du om fem år?

– Da håper jeg at jeg har tatt alle kursene som finnes. Kanskje har jeg fått muligheten til å jobbe i akademiet til Rosenborg. Samtidig trenger jeg ikke nødvendigvis å bli akademitrener. Egentlig kunne jeg ha vært trener for barn og ungdom hvor som helst. Nå skal jeg ta kursene, gjøre det bra og være klar for fremtiden.

– Hva er det som motiverer deg til å ta trenerkurs?

– Etter en lang karriere har jeg mange av kvalifikasjonene som trengs. Men jeg må ha det teoretiske på plass før jeg kan bli trener, og da må jeg ta alle de nødvendige kursene.

Selv om det er barn og ungdom Tettey primært ser for seg å jobbe med som trener, utelukker han ikke å prøve seg som seniortrener på sikt:

– Man vet aldri hva som vil skje. Kanskje får jeg lyst til å prøve det også. Vi får se.

Åge Hareide sier han stiller opp som rådgiver og sparringspartner om Alexander Tettey ønsker det.

– Har alle egenskapene som skal til

RBK-sjef Åge Hareide tror eleven vil bli en god trener:

– Det er veldig fint at han skal ta trenerkurs nå. Han har alle egenskapene som skal til for å bli en god trener.

– Hvilke egenskaper er det Tettey har?

– Han kan og har lært mye om fotball fra sin egen karriere. I tillegg er han en mennesketype som er godt egnet til å bli trener. Han er en reflektert person og er lidenskapelig interessert og opptatt av fotball. Det er viktig.

Hareide sier han gjerne stiller opp som rådgiver for Tettey – om han selv ønsker det.

RBK-spilleren gliser bredt når han hører hva sjefen sier om ham:

– Det er «nice». Jeg får ekstra motivasjon at Åge, som er en rutinert trener, sier noe sånt om meg.

– Vil du bruke Hareide som rådgiver?

– Ja ja, absolutt. Jeg lærer noe hele tiden av ham. Når jeg skal utdanne meg og gjennomføre kursene, vil jeg nok be om råd og innspill.

Om RBK holder unna for slovenerne tirsdag kveld og avanserer til playoff, vil de møte franske Stade Rennais FC over to kamper – Tetteys tidligere klubb.