Misnøye i Zagreb før Glimt-kampene: – En dårlig atmosfære

Dinamo Zagreb er laget Bodø/Glimt skal gyve løs på over to kamper for å nå Champions League-gruppespillet. Ifølge kroatiske kilder er ikke atmosfæren rundt klubben på sitt beste før kampene mot nordlendingene.

SJEF: Hovedtrener i Dinamo Zagreb Ante Čačić.

Tirsdag kveld gjester det kroatiske storlaget Aspmyra til det første oppgjøret i Champions League-playoffen.

De har vunnet den hjemlige ligaen 16 ganger på de siste 17 sesongene, og leder også i år etter fire spilte kamper. De slo også bulgarske Ludogorets 6–3 sammenlagt i forrige runde av CL-kvaliken.

Likevel er det ikke bare god stemning rundt klubben, ifølge journalister som følger klubben tett.

– Laget falt helt sammen i den andre omgangen mot Ludogorets og fansen buet dem av banen og krevde at trener Ante Čačić skulle gå. Så det er en dårlig atmosfære rundt laget, forteller Dražen Krušelj, journalist i Jutarnji Sport, til VG.

Han utdyper videre at laget ofte er uforutsigbare på starten av sesongen – og at Čačić har fått kjørt seg i pressen den siste tiden. Spesielt etter at de så vidt tok seg videre fra den andre kvalifiseringsrunden mot nord-makedonske FK Shkupi (3–2 sammenlagt).

– Han har blitt kritisert av pressen etter Shkupi-kampene, fordi laget spilte forferdelig fotball. Så da (jour.anm. etter Ludogorets-kampene) viste flere supportergrupperinger høylytt sin misnøye.

DUELL: Glimt-trener Kjetil Knutsen må utmanøvrere Ante Čačić om nordlendingene skal ta seg til Champions League-gruppespill.

Hrvoje Tironi er fotballjournalist i Kroatias største avis, 24sata. Han er enig med Krušel i at det ikke er fantastisk stemning rundt hovedstadsklubben om dagen.

– Det er definitivt veldig rar stemning. Mange av supporterne liker ikke treneren. De er misfornøyde med han nå, men også da han var landslagstrener, skriver han i en SMS til VG og legger til:

– Fansen ønsker mer offensiv fotball og flere mål.

Senest i 2019/20-sesongen var kroatene en del av Champions League-gruppespillet – og de har vært med i det gjeve selskapet hele fem ganger de siste ti årene.

Forrige sesong røk de ut i kvartfinalen i Europa League mot Villareal -med 3–1 sammenlagt. Runden før slo de ut Tottenham – etter et hat trick av stjernespiller Mislav Oršić (29).

– Han er den beste spilleren i laget og presterer på et veldig høyt nivå. Rask, god i forsvarsspillet og han har en meget bra høyrefot.

Slik beskriver fotballjournalist i Telesport, Mihovil Topić, den offensive midtbanespilleren til Zagreb-laget. Han mener at kroatene ofte vinner kamper på autopilot grunnet erfaring i laget – men at de har én spesiell svakhet.

STJERNE: Mislav Oršić er Dinamo Zagrebs stjernespiller.

Fakta Mislav Oršić Klubb: Dinamo Zagreb Posisjon: Venstrekant Kamper(mål): 195 (82) Landskamper(mål): 19(1) Alder: 29 Nasjonalitet: Kroatia Vis mer

– Det store problemet er venstrebacken. De har brukt nesten 100 millioner kroner (jour.anm. på venstrebacker) de siste fire årene, men i de viktige kampene er det midtbanespiller Robert Ljubičić som bekler rollen, sier han og fortsetter:

– Jeg vil påstå at Glimt har omtrent 30–40 prosents sjanse for å gå videre. Dinamo er et bedre lag med mer erfarne spillere. Men sjansene vil øke for Glimt om de utnytter venstrebacken og om de spiller fotball i høyt tempo.

Hvis Glimt tar seg til Champions League-gruppespillet – vil det være første gang for et norsk lag siden Rosenborg gjorde det i 2007. Det tror Topić kan ha betydning for kampene mot kroatene.

– De har aldri vært i Champions League, men det har Dinamo. For Glimt er dette en historisk kamp – men kanskje det er problemet. For Dinamo er det en viktig kamp, men ikke historisk. Glimt har sånn sett mer på spill.