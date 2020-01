Pernille Gardien har tidligere spilt for Spjelkavik, Fortuna, Stabæk, Vålerenga, Røa og Grei. Etter å ha spilt en periode i Nederland, skal hun nå spille for Charlton i England, som ligger sist på tabellen på nivå to.

– Jeg har hatt en agent som har fikset det meste for meg, og det har egentlig skjedd litt raskt. Jeg har vært på klubbjakt i en periode, men jeg hadde ikke lyst til å reise tilbake til Norge igjen, sier Gardien til Sunnmørsposten.