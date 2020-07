Trenden som frustrerer Molde-spillerne

Igjen og igjen har Molde blitt snytt for straffespark innledningsvis denne sesongen. Torsdag fikk det for første gang konsekvenser for poengfangsten. Det uroer Fredrik Aursnes og Magnus Wolff Eikrem.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn