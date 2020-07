I dag gjør Deila comeback i Disney World – økt smitte bekymrer

Ett lag får ikke delta etter at ti spillere testet positivt, og ytterligere seks spillere er bekreftet smittet. Koronaviruset kaster lange skygger over fotballoppstarten i USA.

Ronny Deila leder torsdag New York City FC i en tellende kamp for første gang siden mars. NTB scanpix / Stein J. Bjørge

«MLS is back». Det er navnet fotballigaen Major League Soccer har gitt turneringen som startet på idrettsanlegget til den amerikanske kringkasteren ESPN i Disney World i Orlando onsdag. Det mange spør seg, er imidlertid om MLS burde gjøre comeback akkurat nå.

I helgen feiret amerikanerne sin nasjonaldag. Lørdag ble det registrert 11.458 nye tilfeller av koronasmitte i Florida. Det er det hittil høyeste antallet «solskinnsstaten» har registrert i løpet av en dag.

Da ligaen 10. juni lanserte comebackplanene, hadde Florida til gode å nå 100.000 registrerte smittetilfeller. Det skjedde først 22. juni. Søndag, under to uker senere, hadde smittetallet økt til 200.000.

– For å være helt ærlig, så synes jeg bare at det er litt dumt. Vi kunne ha ventet som de andre ligaene, og heller trent frem til det er mulig å spille igjen, sier Bradley Wright-Phillips, veteranen med 108 mål i grunnserien i MLS, i podkasten The Sports Bubble.

Detter er blant banene MLS vil bruke når spillerne trener og spiller i Orlando de neste ukene. Kim Klement, Reuters

New York City FC-trener Ronny Deila sier i et intervju med Newsday at situasjonen i Florida selvsagt gjør ham bekymret.

– Jeg er sikker på at andre lag har større bekymringer enn oss, tatt i betraktning hvilken region vi kommer fra. Vi har nok hatt det tøffere før, sier Deila med henvisning til virussituasjonen i New York.

Deila har jobbet for å opprettholde spillernes fysiske form i den ufrivillige pausen, men fokuset på den mentale helsen har også vært viktig.

– Det handler om informasjon. Hvis du får informasjon om ting, er de lettere å håndtere. Vet du ingenting, begynner du å tenke. Så vår hovedoppgave er å gi informasjon, snakke med spillerne, være rundt dem hele tiden, og det forsøker vi å være, sier telemarkingen.

Ronny Deila gir et klapp på skulderen til klubbkaptein Alexander Ring etter at New York City FC vant 1–0 over AD San Carlos fra Costa Rica i åttendedelsfinalen i Concacaf Champions League i slutten av februar. Kathy Willens, AP

Fakta Major League Soccer Sesongen består vanligvis av en grunnserie og et sluttspill. Årets sesong ble utsatt på ubestemt tid 12. mars. Da var det kun spilt to serierunder. «MLS is Back» er turneringen som skal markere at ligaen gjør comeback. Den startet onsdag 8. juli, og skal etter planen avsluttes med en finale 11. august. Turneringen, som spilles i Disney World i Orlando, består av et gruppespill og blir etterfulgt av åttendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og en finale. Vinneren av turneringen får en plass i neste års Champions League i Nord- og Mellom-Amerika. MLS har planer om å starte opp igjen den ordinære grunnserien en gang til høsten. Tre norske spillere skal i aksjon i Florida: Jakob Glesnes (Philadelphia Union), Ola Kamara (D.C. United) og Adama Diomandé (Los Angeles FC). Dessuten er Ronny Deila hovedtrener i New York City FC. Vis mer

Må være i karantene

Ordet «boble» er sentralt for hvordan oppstarten skal foregå.

Samtlige klubber er blitt innlosjert på hotellet «Disney Swan and Dolphin Resort», og alle kampene skal spilles på idrettsanlegget til ESPN. Når spillerne ikke trener eller spiller kamper, er de pålagt å være i karantene på hotellet. Spillere har anledning til å samles på et eget rom i etasjen de bor i, men da bare spillere fra samme eget lag.

MLS har dessuten utarbeidet en rekke sikkerhetsprotokoller som skal forsøke å hindre et smitteutbrudd. Det innebærer regelmessig testing, sosial distansering og bruk av munnbind.

Problemet er at det allerede er påvist smitte i «boblen».

Lag trakk seg

Mandag kom beskjeden om at FC Dallas ikke blir å se i turneringen, som arrangeres med et gruppespill etterfulgt av åttendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinale og en finale som skal spilles 11. august.

Ti av klubbens spillere, samt et medlem av støtteapparatet, har testet positivt på koronaviruset. Det hadde naturligvis gjort det vanskelig for Texas-klubben å trene som normalt og spille kamper.

– Det er i vår beste interesse å ikke delta. Vi må fokusere på helsen til spillerne og støtteapparatet, sa trener Luchi Gonzalez mandag.

Los Angeles FC-spiller Carlos Vela blir heller ikke å se i turneringen. Årsaken er at hans kone er gravid. Mexicaneren ble toppscorer i grunnserien forrige sesong med 34 mål på 31 kamper, og stakk dessuten av med prisen som ligaens mest verdifulle spiller.

Vela er lagkamerat med norske Adama Diomandé.

LAFC-spiller Carlos Vela blir ikke å se i turneringen «MLS is Back». Marcio José Sanchez, AP

MLS-topp Don Garber sa mandag til ESPN at det først blir aktuelt å avlyse turneringen dersom et utbrudd skulle ramme flere lag.

– Frem til det er jeg, klubbene våre og ledelsen i ligaen fokusert på å gå videre med turneringen, samtidig som vi holder spillernes sikkerhet under nøye oppsyn, sa Garber til kanalen da.

Tirsdag ble det kjent at den ene av to kamper som skulle spilles onsdag, oppgjøret mellom Nashville SC og Chicago Fire, er utsatt etter at fem Nashville-spillere har testet positivt på koronaviruset. Det skjedde etter at klubben ankom spillerhotellet i Disney World før helgen.

Ligaen vil i samråd med Nashville vurdere om klubben skal delta i turneringen når ytterligere tester er gjennomført.

En spiller fra en tredje klubb har også fått påvist smitte.

Norsk duell

Fire nordmenn er for tiden å finne i Major League Soccer. Allerede torsdag møtes Ronny Deila og Jakob Glesnes til norsk duell.

Deila kom til New York City FC i januar, men fikk en tøff start på sesongen i mars. Tre minutter ut i seriepremieren mot Columbus Crew ble Maxime Chanot utvist. Både den kampen og det påfølgende oppgjøret mot Toronto FC endte med tap.

Jakob Glesnes (t.h.) og Philadelphia Union tapte 0–2 borte mot Zdenek Ondrasek og FC Dallas i serieåpningen, men i den påfølgende kampen slo den norske midtstopperen tilbake med en drømmescoring. Jerome Miron, USA Today Sports

Glesnes fikk en litt lystigere start på sesongen. I februar tapte riktignok hans Philadelphia Union 0–2 borte mot FC Dallas.

I andre serierunde sto forrige sesongs sluttspillvinner, Los Angeles City FC, på motsatt banehalvdel. Da banket 26-åringen et frispark i mål fra over 35 meter. Det målrike oppgjøret endte 3–3.

Nå er midtstopperen som kommer fra Sotra utenfor Bergen, klar for en ny tellende kamp, tre måneder og én dag etter den forrige.

– Det blir spennende å se hvor lagene står etter å ha vært borte fra fotballen så lenge, sier Glesnes til Aftenposten.

– Det er ikke mange ukene vi har fått trent etter at de stengte ned alt 13. mars, påpeker han.

New York City FC og Philadelphia Union møtes torsdag kl. 15.00 norsk tid.