Drømmekveld for Sander Berge mot Tottenham, men var-avgjørelse fikk det til å koke: – Har ikke noe med fotball å gjøre

Mål og målgivende for Sheffield Uniteds norske rekordkjøp.

Sander Berge jublet for sitt første mål i Premier League noensinne. JASON CAIRNDUFF/NTB scanpix

2. juli 2020 21:01 Sist oppdatert nå nettopp

SHEFFIELD UNITED-TOTTENHAM 3–1

Sheffield United var for alvor med i kampen om en Champions League-plass før koronaviruset satte verden på pause, men før torsdagens kamp hadde Sander Berges klubb bare tatt ett poeng på de tre første kampene.

Motstander Tottenham hadde startet bedre og tatt fire av seks mulige poeng i jakten på plass i den gjeveste europacupen.

Praktangrep

Den norske landslagsspilleren Sander Berge kom tidlig i fokus. Sheffield hadde aldri før brukt mer penger på en spiller da de signerte ham i slutten av januar. Til tross for enorme forventninger har den norske midtbanespilleren til gode å blomstre for fullt for de rød- og hvitstripete. I stortapet (0–3) mot Manchester United ble Berge benket, men var tilbake fra start til kampen mot tabellnaboen fra London.

Etter en jevn start på kampen, der blant annet Son hadde en god mulighet for gjestene, scoret Berge sitt første mål i Premier League. I et angrep han selv var delaktig i, mottok han til slutt en pasning i feltet fra Chris Basham og satte den sikkert i lengste hjørne fra 9–10 meter. En svært etterlengtet scoring for både Sheffield United og Sander Berge selv.

Tottenhams Lucas Moura felles i en duell, og ballen sparkes via hånden hans til lagkamerat Harry Kane, som fikk målet sitt annullert. OLI SCARFF /NTB scanpix

Kontroversiell situasjon

Men smilene til hjemmelagets spillere stivnet fort, for bare minutter etterpå scoret Harry Kane. Spissen fikk tak i ballen etter en duell i forkant, fintet bort en forsvarsspiller og banket utligningen i nettet. Men ingen scoringer i Premier League tas for gitt lenger, og de fleste har lært seg at nettsus ikke nødvendigvis er lik mål. Likevel var det overraskende da dommer Christopher Kavanagh hentet fram den fryktede VAR-gesten og annullerte målet. I duellen før målet ble Lucas Moura felt. Reprisene viste at ballen var borti armen hans før den nådde fram til lagkamerat Kane. No goal.

Hendelsen ble heftig drøftet i TV 2s studio i pausen.

– Ut fra regelverket er det en korrekt avgjørelse, men ut fra min forståelse for fotball, har ikke dette noe med fotball å gjøre, sa Brede Hangeland, og fulgte opp:

– Det er regelverket det er noe galt med.

Mange Twitter-brukere tok til tastaturene for å uttrykke sin misnøye.

«Muligens den verste VAR-avgjørelsen noensinne», skriver brukeren FPLPriceChanges.

Tidligere Premier League-spiller Joey Barton kommenterer det hele slik:

«VAR ødelegger Premier League», slår en annen bruker fast:

Økte ledelsen

Tottenham måtte framover i andre omgang og feste et grep om kampen. Men det var hjemmelaget som fikk uttelling først også etter pause, nok en gang etter et flott angrep som ble avsluttet av Lys Mousset. Han fikk stå alene foran mål og scoret enkelt da forsvaret til Tottenham gikk i dvale et lite øyeblikk.

Tottenham presset på for en utligning og dominerte banespillet stort. Harry Kane satte to avslutninger til i mål, men begge ble annullert for henholdsvis offside og frispark.

Sander Berge var god mot Tottenham. OLI SCARFF /NTB scanpix

Harry Kanes marerittkveld ble etter hvert til Sander Berges søte drøm. Da gjestene presset som verst, kontret Sheffield United. Berge mottok ballen på løp mot dødlinjen, vendte bort en spiller og la lavt inn foran mål, der Oliver McBurnie bare hadde å tuppe inn 3–0.

I kampens siste minutt scoret Kane sitt fjerde for kvelden, etter en nydelig pasning fra Son. Utrolig nok ble det stående som en tellende scoring, men det hjalp ikke til annet enn å pynte på målstatistikken.

Med seieren har Berge og co. fortsatt et Champions League-håp, sju poeng bak Chelsea på fjerdeplass. Tottenham sakker akterut og har ni poeng opp til London-rivalen.

Det gjenstår seks serierunder i Premier League.