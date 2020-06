Solskjær pepret med Liverpool-spørsmål

Ole Gunnar Solskjær kom ikke unna fredagens pressekonferanse med kun å svare på spørsmål om eget lag.

Ole Gunnar Solskjær liker neppe å se Liverpool vinne Premier League. Carl Recine / Reuters

NTB

Manchester United spiller kvartfinale mot Norwich i FA-cupen lørdag, og Solskjær stilte som vanlig til pressekonferanse dagen før kamp.

Den startet med det ene spørsmålet etter det andre om Uniteds erkerival Liverpool, som torsdag ble seriemester for første gang på 30 år.

– Alle lag som vinner Premier League, fortjener det. Og de fortjener heder. Det er en vanskelig liga å vinne, så bra jobbet av Jürgen (Klopp) og spillerne hans, sa Solskjær om laget han holdt med som gutt, men lærte å hate som United-spiller.

– Når du ser et annet lag løfte trofeet, gjør det vondt. Alle i United ønsker å vinne, og det er vår utfordring fremover.

Vil ikke vente like lenge

Videre fikk Uniteds norske manager spørsmål om hvor langt han føler at laget er bak Liverpool per dags dato.

– Jeg synes ikke det er riktig å snakke om langt bak vi er. Vi må gjøre det bedre, vi må komme oss inn i Champions League og begynne å kjempe om titler. Stabiliteten de (Liverpool) har vist, det er vår utfordring. På vårt beste er vi veldig gode, og vi må kunne være det hver dag og levere gode prestasjoner igjen og igjen, sa Solskjær.

Han frykter ikke at Liverpool skal bli like dominerende som det United var under managerlegenden Alex Fergusons tid i klubben.

– Den tittelrekken vi vant under Sir Alex, den tror jeg ikke det blir enkelt for noen å kopiere. Han var en mester i å holde laget på toppen. For vår del handler det om ikke å la det gå for eksempel 26 år til vi vinner tittelen igjen. Og vi skal gjøre alt vi kan for å klare det.

FA-cupen en nøkkel?

Et steg på veien mot en første Solskjær-tittel som United-sjef er lørdagens FA-cupkvartfinale på bortebane. Nordmannen varsler rotasjoner i laget i en hektisk kampperiode.

– Det blir noen endringer. Slik må jeg gjøre det. Vi skal prøve å gjøre gode prestasjoner samtidig som vi tar hensyn til spillernes helse.

Det er liten tvil om at en tittel hadde vært viktig for prosjektet Solskjær prøver å lykkes med på Old Trafford.

– FA-cupen er en fantastisk turnering. Det er et fantastisk trofé å løfte. Å vinne en første tittel ville vært fantastisk, og forhåpentlig en katalysator til flere.