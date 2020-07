Mål for Brann!

Brann 3 - 0 Sandefjord Fotball Mål: Gilbert Koomson Målgivende: Daouda Bamba

For en prestasjon! Nå går det fort i svingene her, men Koomson scorer sitt andre. Fint spill av Brann før Koomson går på et lite soloraid. Han bare går og går før han er nærme nok til å skyte. Og skuddet det kryper inn nede ved stolperoten!