DEL

For Brann kan man se at Barmen og Kolskogen er ute av laget, mens Forren og Haugen kommer inn. For hjemmelaget er Olafsson og Lie ute, mens Sno og Klinkenberg kommer inn. En formasjonsendring fra 3-5-2 til 3-4-3 sender også Fridjonsson ut, hvor Orry Larsen gir dekning på midten.