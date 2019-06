ROSENBORG - AALESUND 1–1 (4–5 på straffesparkkonkurranse)

LERKENDAL: Aalesund hadde aldri vunnet på Lerkendal før onsdagens cupkamp. 13 forsøk hadde dem hatt. Etter 120 minutter og straffesparkkonkurranse var det klart. Aalesund-spillerne var de første i den oransje-drakten som hadde vunnet på Lerkendal.

Kampen ble nok mer dramatisk enn hva Eirik Horneland hadde håpet.

Den første omgangen ble det utdelt to røde kort. Et til hvert av lagene. Først fikk Pål André Helland marsjordre av dommer Ola Hobber Nilsen. Så var det Aalesunds David Olaffsons tur til å marsjere mot garderoben.

Aalesund tok ledelsen to minutter etter at Helland hadde blitt utvist. Målet til Rosenborg kom etter 82 minutter da han kriget inn utligningen etter et innlegg.

Flere mål ble det ikke og kampen gikk til ekstraomganger. Der ble det heller ingen mål. Så kampen måtte avgjøres med straffespark.

Der bommet Alexander Søderlund mens resten scoret. Dermed er cupeventyret over for Rosenborg. Etter å ha vunnet cupen tre ganger de siste fire årene stoppet det i den fjerde runden i 2019.

Helland og Jensen tilbake i lagoppstillingen

Eirik Horneland hadde onsdag funnet plass til Pål André Helland i startelleveren mot Aalesund. For første gang siden 22. mai var 29-åringen i Hornelands startellever. Tilbake var også kaptein Mike Jensen etter å ha slitt med lysken den siste uka.

I en dyptliggende 5-4-1-formasjon gjorde Aalesund det vanskelig for Rosenborg å tre seg gjennom forsvaret i starten. Men etter fem minutter klarte David Akintola å lure seg bak. På bakerste stolpe kom Pål André Helland stormende. Innlegget var bra slått, men Hellands heading gikk over målet.

Pål André Helland som var Trøndelags eneste representant på banen fra start fortsatte å være den største trusselen mot Aalesunds forsvar. Etter 12 minutter tok han vakkert ned ballen og kom skrått inn mot keeper Andreas Lie. Avslutningen var ikke av samme kvalitet som forarbeidet og Lie fikk slått den ut til hjørnespark.

Tangotrøyene kom inn i kampen

Så begynte Aalesund å spille seg inn i kampen. Etter å ha forsvart seg godt i 20 minutter begynte de å treffe spissen Hólmbert Fridjónsson med pasningene. Men den storvokste islendingen ble ofte alene og da hadde Reginiussen og Hovland som regel god kontroll.

På motsatt ende var det David Akintola som lagde mest problemer for tangotrøyene. Den raske kantspilleren gjorde til tider det han ville med Aalesunds forsvar. Men heller ikke han klarte å utrette det store.

To marerittminutter for Rosenborg

Så smalt det. Pål André Helland som hittil hadde hatt en positiv fremvisning på Lerkendal så rødt. Etter å ha mistet ballen løp han alt han kunne og taklet Erikson Spinola. Knottene inn i leggen betyr som regel rødt kort. Og det fikk Helland. Knappe halvtimen var spilt da han måtte gå i garderoben etter å ha fått startet sin første kamp på over én måned.

Så smalt det igjen. Denne gang foran målet til André Hansen. Aalesund spilte seg inn i 16-meteren til RBK og Niklas Castro kom til avslutning. Den gikk rett i mål. Dermed rundet Aalesund-spilleren av to forferdelige minutter for hjemmelaget.

Men overtaket med en spiller ekstra varte ikke lenge for Aalesunds del. Rett før pause stormet Akintola i angrep og ble holdt igjen av David Olafsson. Det var lite smart av Olafsson ettersom han tidligere i kampen hadde fått ett gult kort. Dermed var begge lag redusert til ti mann.

Lagene gikk til pause på stillingen 1–0 til gjestene. To røde kort, et mål til Aalesund og flere sjanser til begge lag var fasiten fra den første omgangen.

Ingen av lagene klarte å ta kontrollen

I pausen foretok Rosenborg sitt første bytte. Anders Trondsen gikk av. Mens Gjermund Åsen kom inn på gressmatten. Ingen av lagene klarte å ta kontroll i starten av den andre omgangen. Noe som resulterte i at begge lag stormet fremover med en gang de vant ballen. Men de store sjansene uteble.

Helt til den hjemvendte sønn Gjermund Åsen kom på skuddhold. Fra rundt 20 meter klinket han til med den beryktede skuddfoten. Ingen drømmetreff fra innbytteren og Andreas Lie hadde få problemer med å redde skuddet.

Da det gjenstod 25 minutter satset Horneland alt da han tok av Hedenstad og satte innpå Samuel Adegbenro. Nigerianeren har slitt i nesten en uke med sykdom men meldte seg klar til cupoppgjøret.

Det tok ikke lang tid før den tekniske kantspilleren visste seg frem. Med noen nydelige dragninger sendte han Aalesunds høyreback helt feil vei og kunne slå inn foran mål. Der befant landsmann Akintola seg. Men avslutningen til lånespilleren var ikke bra nok.

Rosenborg nærmet seg

Da kampen passerte 70 spilte minutter la Rosenborg et massivt press på Aalesund-forsvaret. Flere ganger var RBK nære å score. Anført av Samuel Adegbenro som var et konstant uromoment etter at han kom innpå.

Så kom det hele Lerkendal luktet. Målet. Midtstopper-bauta Tore Reginiussen tok turen frem i feltet og etter at Lie hadde gitt retur på Adegbenros heading kunne finnmarkingen klinke ballen i målet. Dermed var RBK tilbake i kampen.

Rosenborg fortsatte presset men slet med å skape store sjanser. Aalesund-spillerne kjempet heroisk foran eget mål og klarte å holde den regjerende cupmesteren til uavgjort. Dermed endte det som det gjorde mot Ull/Kisa og Rosenborg måtte nok en gang gjennom ekstraomganger.

Aalesund-spillerne tydelig slitne

Rosenborg fortsatte presset sitt og Aalesund-spillerne så slitne ut. De slet med å henge med og rommene mellom de oransjekledde midtbanespillerne ble bare større og større.

Da det gjenstod få minutter av første ekstraomgang bestemte Akintola seg for å skru på turboen. Han kom seg bak forsvaret og la inn. Ballen landet på brystet til Søderlund som vakkert la den til Adegbenro som dermed fikk en stor mulighet. En Aalesund-spiller fikk kastet seg foran skuddet og dermed endte det med hjørnespark til hjemmelaget.

Aalesund skapte ingen verdens ting i ekstraomgangene. Det gjorde forsåvidt Rosenborg, men de klarte ikke å få inn det avgjørende målet. Noe de nok burde klart. Det var tydelig at hjemmelagets spillere hadde mer sprut i beina enn gjestene.

Én bom

Rosenborgs kaptein Mike Jensen fikk æren av å ta det første straffesparket. Ti minutter etter han lå nede med krampe la han ballen kaldt i hjørnet. Så var det Aalesunds Fredrik Carlsen sin tur. Til tross for full pipekonsert var han sikker. Dermed var begge lagene like langt.

Så var det Even Hovland og Jernade Meade sin tur. Begge scoret. Alexander Søderlund ble sendt opp for å ta Rosenborgs tredje straffe. Andreas Lie leste den. Dermed var straffekonkens første bom et faktum. Aalesund scoret på sin tredje og var i førersetet.

Så satt Birger Meling sin fint i hjørnet. Kjernen sang navnet til André Hansen for full hals da Ståle Steen Sæthre gikk frem. Til liten nytte. Bergenseren scoret. David Akintola var nestemann. Keeper gikk riktig vei, men straffen gikk via stolpen og inn. Dermed var det kraftspissen Hólmbert Fridjónsson som kunne avgjøre. Og det gjorde han.

Dermed er cupeventyret til Rosenborg over for i år. Etter å ha slått ut Molde slo Aalesund også ut Rosenborg. Dermed er tangotrøyene klare for fjerde runde.