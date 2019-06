Bøe-bloggen: «Mjøndalen er et lag vi absolutt må holde bak oss ut året.»

Jeg dveler litt ved cupkampen mot Stabæk, fordi Viking er aldri bedre enn siste kamp spilt. Vi må bare konstatere at laguttaket hadde ubetinget suksess, og at 45 grader ferdigscorede, vektede pasninger aldri er feil. Snarere midt i blinken. De tre «nye», Usman Sale, Johnny Furdal og Even Østensen, satte så avgjort preg på kampen.

Sale med en glitrende pasning til Furdal, som elegant bredsidet ballen inn i nettet. Det er godt å ha balleleganten tilbake fra start. Som regel kommer det da fornuftige frispillinger fremover. For Sales del er det innimellom hverken fugl eller fisk. Når det sitter er det dog mange hakk bedre en forrige år. Han vil og han vil. Kanskje litt mye? Derom hersker det ingen tvil.