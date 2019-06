«Drillo» refset Norge etter første omgang – så reddet stjernespissens erstatter seieren

FÆRØYENE – NORGE 0–2

TÓRSHAVN: Oppgjøret mot Færøyene var Norges mulighet til å få en liten oppreisning etter kollapsen mot Romania.

Men de norske spillerne fikk en tøff opplevelse mot laget som ligger på 102. plass på FIFA-rankingen.

De i underkant 3000 hjemmesupporterne på Tórsvøllur var oppe av setene flere ganger.

Men det smalt aldri i nettmaskene bak André Hansen.

To hodestøt av Bjørn Maars Johnsen etter pause sikret norsk seier.

– Jeg er bare glad for å spille. Jeg måtte ta sjansen da jeg fikk den. To mål på hodet er jeg glad for, sa en smørblid Maars Johnsen til TV 2 etter kampen, og røpet samtidig at han skal gifte seg i sommer.

– Vi er litt lettet. De nøytraliserte oss godt. Begge lagene skapte mange sjanser. Færøyene var vanskelige å bryte ned. Vi virket litt stresset og spilte langt unna vårt beste. Men vi tok tre poeng, det er det viktigste, sa landslagssjef Lars Lagerbäck til TV 2.

Terje Pedersen / NTB scanpix

Redning på streken

André Hansen voktet det norske målet, ettersom Sten Grytebust slet med en kjenning i kneet. Joshua King var også ute av startelleveren. Bournemouth-spissen var sliten etter en lang sesong.

Dermed var det Bjørn Maars Johnsen som utgjorde duoen på topp med Tarik Elyounoussi.

Norge hadde mye ball innledningsvis, men det var færøyingene som var nærmest scoring de første fem minuttene, da de kom seg rundt kanten og fikk slått inn lavt foran Hansen.

Da holdt det på å eksplodere på Tórsvøllur. Det hadde det nok også gjort, om ikke det norske forsvaret hadde fått klarert.

Så var Norge frempå. Markus Henriksen var gjennom og kunne skyte fra skrått hold. Keeper Teitur Gestsson fikk en hånd på ballen. Maars Johnsen headet ballen mot det åpne målet, men avslutningen var ikke hard nok til å gå over linjen før et færøysk ben fikk ballen vekk.

Norsk frustrasjon

Norge fortsatte omgangen med å skape flere farlige situasjoner etter innlegg, men Færøyene ville også være med på leken. Kaptein Atli Gregersen kunne fint gitt vertene ledelsen da han fikk stå alene på bakerste stolpe. Headingen gikk rett på Hansen. Et entusiastisk hjemmepublikum, anført av en engasjert trompetist, holdt på å ta av da spiss Klæmint Olsen headet like utenfor etter 25 minutters spill.

De norske spillerne så frustrerte ut. De trillet ball, uten å skape noe særlig mer. De innleggene som ble sendt inn i den færøyske boksen var som oftest uten adresse.

Men det så ut til at det var nettopp innlegg som måtte til. Etter 35 minutter kom Maars Johhnsen seg foran sin oppasser i feltet. Headingen var på vei mot det lengste hjørnet. Kun en flott enhåndsredning av Gestsson avverget norsk ledelse.

Det sto 0–0 til pause, etter en skuffende omgang, sett med norske øyne.

– Dette er meget skuffende. Offensivt og defensivt. Vi har skapt for lite, det er ikke nok mot et lag som dette, sa tidligere landslagstrener Egil «Drillo» Olsen i TV 2s studio.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Sendte Norge i føringen

Noe måtte gjøres de siste 45 minuttene. Det tok ikke lang tid før den norske kontingenten på Tórsvøllur endelig fikk noe å juble for.

Ole Selnæs fikk både tid og rom til å slå inn i Færøyenes 16-meter. Maars Johnsen snek seg bak ryggen på en forsvarer og stanget inn 1–0.

Norsk lettelse – og de tilreisende supporterne kunne synge «Alt for Norge».

Drøye ti minutter hadde nok flere av dem hjertet i halsen da Færøyenes Olsen headet like utenfor fra kloss hold.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Færøyene centimeter fra utligning

Det var langt ifra avgjort. Hjemmepublikumet fortsatte å danse til trompetmusikken, mens Norge sluttet å skape muligheter.

Istedenfor tok Færøyene over mer og mer av initiativet. André Hansen og det norske forsvaret var langt ifra arbeidsledige.

Og i det 74. minuttet var den norske katastrofen nær å bli faktum. Odmar Færö var først på et hjørnespark og headet på innsiden av stolpen. Ballen trillet langs streken før det norske forsvaret endelig fikk klarert.

Skulle Norge gi bort seieren igjen, akkurat som mot Færøyene?

Det ville ikke Bjørn Maars Johnsen ha noe av. Kaptein Omar Elabdellaoui traff han endelig med et presist innlegg drøye ti minutter før full tid. Dermed kunne Maars Johnsen styre inn sitt andre mål for dagen – AZ Alkmaar-proffens femte landslagsmål.

På etterskudd

Før landslagssamlingen ble det snakket om at kun to seiere var godt nok mot Romania og Færøyene.

Da tomålsledelsen mot Romania glapp, fikk den planen en knekk.

Etter kveldens seier mot Færøyene har Norge fem poeng og er nummer fire, kun to poeng bak Sverige på annenplassen, som gir kvalifisering til EM-sluttspillet.

Norge er sannsynligvis avhengige av gode resultater borte mot Romania og Sverige for å lykkes i EM-kvaliken.

I tillegg har laget en ekstra mulighet til å komme til EM, gjennom playoff, etter å ha vunnet deres Nations League-gruppe.