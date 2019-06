REIMS: – Det er egentlig rart at jeg er her i VM. Jeg tror ikke mange av dem som har kjent meg opp igjennom årene hadde trodd at jeg skulle komme til fotball-VM, sier en ærlig Cecilie Redisch Kvamme.

23-åringen er i sitt ess i Frankrike om dagen. Bergenseren har ikke vært på banen i VM ennå, men hun gir alt på trening for å holde de andre så skjerpet og kampklare som mulig.