De siste dagene har ryktene om en overgang for Kristoffer Ajer intensivert i styrke. Både engelske Leicester og italienske Milan skal være interessert i 22-åringen fra Rælingen. Arsenal er også nevnt som en mulig neste klubb for landslagsstopperen som ble solgt for rundt 8 millioner kroner fra Start til Celtic i 2016.

Verdien hans har skutt i været i løpet av de siste årene. Ajer spilte seg fort til fast plass, både på Celtic og Norges landslag.