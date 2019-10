Klepps ungjenter til cupfinale. Drømmen knust for Trondheims-Ørn.

Kolbotn – Klepp 1–1 e.eo., 2–5 e.str., Vålerenga – Trondheims-Ørn 2–1.

Etter målløse 90 minutter gikk oppgjøret mellom Kolbotn og Klepp til ekstraomganger. Der tok hjemmelaget ledelsen ved Nathalie Rønquist Jørgensen, før Klepp utlignet like etterpå. Matilde Alsaker Rogde var målscorer.

Semifinalen gikk dermed til straffesparkkonkurranse. Der var Klepp suverene. De sikret finaleplass da de scoret fire ganger fra straffemerket. Kolbotn på sin side satte bare ett forsøk i mål.

På Klepps lag spilte blant andre stortalentet Elisabeth Terland, som tidligere i uken ble tatt ut på seniorlandslaget for første gang.

I den andre semifinalen vant Vålerenga 2–1 over Trondheims-Ørn. Celin Bizet Ildhusøy scoret to ganger og sendte Oslo-laget opp i 2-0-ledelse. Trønderne reduserte ni minutter før slutt, men klarte ikke å forhindre at finaleplassen glapp.